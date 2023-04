Reclusión domiciliaria para el escritor cubano Fernández Era y "guardias en el CDR" para su esposa

Unos días después de que el escritor y periodista Jorge Fernández Era denunciara represalias contra su hijo encarcelado, el régimen cubano le impuso este viernes reclusión domiciliaria que deberá cumplir por 39 días. En una publicación en su perfil de Facebook, el intelectual confirmó las medidas para él y su esposa que les fueron comunicadas en la estación policial de Aguilera, en La Habana.

Fernández Era explicó que la "detención" duró tres horas y que los agentes de seguridad lo instruyeron de los cargos por el delito de desobediencia, cuyo casó atenderá el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo. El escritor aseguró que se mantiene vigente la prohibición de salir del país, a lo que se agrega ahora la reclusión domiciliaria que está "obligado a cumplir desde este minuto y hasta el 6 de junio".

Ironizó sobre la supuesta medida cautelar a su esposa, que deberá ir a "hacer sola la guardia del CDR; buscar pollo, perritos, picadillo, detergente, aceite y cigarros en Coco y General Lee; botar la basura; y apoyar la labor de los diputados de nuestra circunscripción".

En una nueva publicación, el escritor lamentó que no pudo cumplir su promesa de sentarse este sábado al mediodía en el monumento de José Martí en el Parque Central, de La Habana, en protesta pacífica contra el acoso que sufre su hijo. La reclusión domiciliaria "me impide hacerlo de manera presencial, pero no de alma y pensamiento", sostuvo.

Además, denunció que la campaña de descrédito ha involucrado a la madre y abuela de su hijo, al tiempo que hizo un llamado a la "cordura, inteligencia y dignidad" de Miguel Díaz-Canel de cesar la presión contra su familia y recriminó a las organizaciones que "se supone representan al pueblo", pero son "cómplices de la infamia con su silencio".

Esta semana, el escritor denunció en redes sociales represalias contra su hijo Eduardo Luis Fernández, de 22 años y que cumple condena por robo con violencia. Según su relato, al joven cubano lo trasladaron de la prisión de Toledo 2 hacia El Chico, sin los beneficios penitenciarios que había conseguido por buen comportamiento, como una medida de presión hacia él, aunque las autoridades le dijeron que era para "protegerlo de las influencias del padre".

En varias ocasiones, Fernández Era ha tenido problemas con la Seguridad del Estado, incluyendo arrestos, interrogatorios y hostigamiento

Recientemente, el escritor rompió su relación con la revista digital La Joven Cubadespués de que su director, Harold Cárdenas Lema, rechazó su columna dominical en la que ironizaba sobre la organización procastrista estadounidense Puentes de Amor y la Seguridad del Estado. La dirección del medio, en el que colaboraba desde febrero de 2021, consideró que el texto era una "descalificación a los proyectos e instituciones sobre las que preferimos hacer análisis políticos y no abordarlos como sátira".

El periodista hace responsables a las autoridades del Estado de lo que pueda pasarle a su hijo y considera que las actuaciones del Gobierno son prácticas "propias de un fascismo enquistado en el alma de una nación".

Además, ha solicitado apoyo al Gobierno de España y a su Embajada en Cuba para que intercedan por él y le concedan una visa que le permita acudir a Madrid a la presentación de uno de los libros que ha editado y que, según él, comenzó a gestionar desde antes que comenzara el acoso policial.

