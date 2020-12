El Gobierno cubano reduce la subida de la tarifa eléctrica, tras las críticas populares

Una avalancha de críticas y reclamos ha obligado al Gobierno cubano a reducir el aumento de la tarifa eléctrica que debía comenzar a regir en enero próximo. Aunque la subida seguirá adelante, ya no alcanzará los precios que se habían previsto inicialmente, según se informó en el programa Mesa Redonda este lunes.

Los reclamos masivos han hecho que las autoridades disminuyan el costo aprobado previamente para los tramos de kilowatts consumidos, especialmente en los clientes residenciales que gastan entre 251 y 500 kWh mensuales, los más afectados con las tarifas anunciadas a inicios de este mes.

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, justificó la actual decisión porque "al estudiar esas normas, la población comenzó a trasladar sus criterios y nosotros comenzamos a rectificar cosas". Agregó que "lo que sí está claro es que lo que no tú no le cobres a las personas, alguien lo tiene que pagar".

"El Gobierno ha estado atendiendo cada una de las opiniones de la población y nosotros también hemos estado revisando". "Con la reducción de costo en la generación se va a beneficiar todo el mundo, por tanto el que consume 100 kWh que tenía que pagar 0,40 pesos ahora va a pagar 32,78. El kilowatt se pone a 0,33 centavos", dijo Murillo.

Los consumidores por encima de los 300 kWh, la mayoría hogares que cuentan con equipos de climatización, se encontraban entre los más afectados por la subida, un sector en el que se incluyen "trabajadores que dependen exclusivamente de su salario pero han adquirido equipos como resultado de misiones en el exterior (personal de la salud, la educación, el deporte)", explicó.

La nueva tarifa modificada, como la llamó Murillo, tiene "una mayor proporcionalidad en las tarifas aplicables al 97,8% de los clientes" pero supone un gran "sacrificio fiscal", según una de las diapositivas que el funcionario mostró durante su intervención en el programa televisivo, una idea que repitió en varias ocasiones.

Murillo anunció también una diferenciación o "mercado mayorista de electricidad" que contemple una "separación de las tarifas" para las formas no estatales de gestión, como el sector privado y cooperativo, una de las demandas más repetidas por el sector que se mostró especialmente preocupado por las tarifas inicialmente previstas para 2021.

El propio Murillo reconoció que entre las quejas recogidas en las últimas dos semanas, "hay determinadas opiniones de que todo lo que hemos hecho ha sido para perjudicarlas [a las formas no estatales de gestión] y que no quedan en buenas condiciones en este proceso".

"Se tomó la decisión de separar las tarifas residenciales de las tarifas por actividades productivas y de servicio de la forma de gestión no estatal", afirmó el funcionario. Explicó que "en la práctica es como si tuvieran acceso a la electricidad a un mercado mayorista que tanto nos lo han pedido".

Además se informó que el gas licuado bajará de precio. El costo del cilindro de 10kg estaba valorado en 213 CUP, costará 180. Según Murillo Jorge, este cambio de precio se hace para hacer coherente la matriz del consumo eléctrico en la cocción de alimentos.

El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz también participó en el programa explicando el tipo de combustible que se utiliza para la generación eléctrica en la Isla. "El 95% de toda la electricidad que consumimos en el país se produce con combustibles fósiles. Para cubrir la demanda de electricidad, la Unión Eléctrica (UNE) emplea, primero, los combustibles menos costosos, y va incorporando en el proceso de generación eléctrica todos los combustibles hasta llegar al diésel, el más caro".

"El 48% de los combustibles empleados en la generación es importado, a precios que, además del producto, tienen incluidos valores de primas impuestas por los suministradores para resarcirse del posible riesgo de ser sancionados debido a la aplicación de las leyes estadounidenses del bloqueo a Cuba, a lo cual se suman los costos de los fletes y seguros", aseguró.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez este 17 de diciembre en la clausura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, había adelantado que, ante las inquietudes con los salarios y las tarifas eléctricas, "se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido".

El gobernante afirmó que en el "ordenamiento monetario ninguna medida puede verse fuera del contexto económico nacional y mundial. Lo que sí podemos afirmar categóricamente es que no se trata de una política de terapia de choque ni de corralitos financieros como algunos insisten en proyectar".

La unificación monetaria en Cuba fue anunciada el 10 de diciembre y se publicaron en la Gaceta Oficial las distintas resoluciones que recogían la subida del salario mínimo, y el incremento de los costos de los productos y servicios.

El aumento del pago de la energía eléctrica en un 500%, causó un malestar general que llevó a varias intervenciones en medios oficiales de los principales dirigentes del país. Entre ellos, el propio Murillo Jorge a mediados de este mes justificó que el sector residencial iba a pagar "una tarifa muy por debajo del costo de la generación".

"A mí me parece que hay un problema cultural, que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos del núcleo familiar, no exactamente con los ingresos de una persona. Y me parece que hay que enfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos", afirmó Murillo Jorge en una anterior Mesa Redonda.

La ira por la posición del Gobierno no demoró en inundar las redes sociales y las publicaciones oficiales. Una de las lectoras del sitio Cubadebate pidió a los dirigentes que no hablen como si Cuba fuera equiparable a otros países donde cobran sueldos normales. "Que me paguen como profesional lo que pagarían en el mundo. Así pago el precio de la electricidad con mi salario. Me molesta mucho que nos comparen con el mundo", se quejó la usuaria y agregó: "Estoy irritada, muy molesta porque dentro de 10 años tendré casi 70 y me he pasado toda mi vida estudiando y trabajando, solo con un estipendio".

El economista Pedro Monreal también criticó la decisión del aumento en su cuenta de Twitter. Al reflexionar sobre una de las posibles soluciones dijo que reducir tarifas a los que menos consumen, "conllevaría a un considerable aumento del subsidio". Sin embargo, afirmó que el Estado no cuenta con "respuestas óptimas para tratar de aliviar el impacto de las nuevas tarifas en los grupos de menos ingresos. Cualquier variante tendrá sus 'pros' y sus 'contras'".

