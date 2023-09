Saldrá este mes una emisión de billetes de altas denominaciones en Cuba, asegura una fuente bancaria

Cuba volverá a fabricar billetes de alta denominación que pondrá a circular este mes para aliviar la crisis de efectivo que sufre la Isla. El dato fue revelado a la prensa oficial por un funcionario del Banco Popular de Ahorro (BPA) del poblado de Santa Fe, en la Isla de la Juventud, que también aseguró que los cajeros automáticos volverán a emitir billetes "las 24 horas del día".

Entrevistado por el periódico Victoria, Ronald Molina, gerente comercial del BPA en esa comunidad pinera, explicó que las autoridades estaban tomando "un grupo de medidas" para "estabilizar la situación" de escasez de billetes en toda la Isla.

Sin embargo, en un recorrido por los bancos y cajeros ubicados en las zonas de El Vedado y Nuevo Vedado en La Habana, 14ymedio preguntó a varios clientes y trabajadores si tenían conocimiento de la emisión de nuevos billetes en septiembre. La respuesta fue negativa en todos los casos.

"No he escuchado nada sobre billetes nuevos, y falta que nos harían, con lo difícil que está siendo cumplir con la población"

"No he escuchado nada sobre billetes nuevos, y falta que nos harían, con lo difícil que está siendo cumplir con la población", contó uno de los empleados del Banco Metropolitano, ubicado en 23, entre Malecón y P. "Las colas todos los días para extraer en el cajero siguen siendo inmensas", prosiguió.

El desconocimiento que impera en las sucursales bancarias habaneras contrasta con la seguridad de Molina, que garantizó que los nuevos billetes estarán pronto disponibles. Sin embargo, no precisó si tendrán el mismo formato de los de 100 pesos impresos este abril que, aunque conservaban las características de los anteriores, tienen un papel distinto y no presentaban los relieves ni el sistema de Braille para ciegos, por lo que su impresión pudo ser menos costosa.

No obstante, añadió que el país intenta a toda costa no "recurrir a la impresión de muy altas denominaciones", sino que seguirá fabricando las que ya existen, donde el billete de mayor cuantía es el de 1.000 pesos.

A pesar de que el funcionario no aclaró la causa de esta reticencia, declaraciones recientes del Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Economía y Planificación indican que podría tratarse de las dificultades que presenta el Estado para cubrir el alto costo de la producción de la moneda, puesto que mientras más alta sea la denominación del billete, mayor es su costo de fabricación.

Con el aumento de las transacciones electrónicas "la divisa que se emplea en la fabricación de moneda física se puede destinar a otras prioridades"

Este agosto, en una transmisión del programa Mesa Redonda, el presidente del BCC, Joaquín Alonso, aludió a las ventajas de la bancarización del país y señaló que con el aumento de las transacciones electrónicas "la divisa que se emplea en la fabricación de moneda física se puede destinar a otras prioridades".

Comentarios similares hizo también el ministro de Economía, Alejandro Gil, el pasado mayo, cuando admitió frente al Parlamento que imprimir y custodiar dinero era extremadamente costoso y que existía poca capacidad para satisfacer la demanda de efectivo de la población.

El economista cubano Pedro Monreal, explicó entonces en su cuenta de X (Twitter) que "con el 'naufragio' del peso cubano desde 2021, en principio debería producirse un cambio en las denominaciones de los billetes" y recomendaba la impresión de papel moneda de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos.

"Con la inflación y la devaluación, se necesitan más billetes para comprar un mismo producto o servicio, o nuevos billetes con denominaciones superiores", refería Monreal, quien señalaba el costo de la impresión como un problema para una economía tan precaria como la cubana.

Preguntado por Victoria sobre la poca liquidez de los cajeros y si esta situación respondía a un experimento nacional o a una "estrategia" del Gobierno para obligar a los usuarios a recurrir a las vías electrónicas de pago, Molina fue elusivo. Respondió que, con la inclusión de las mipymes en el panorama económico, los billetes de altas denominaciones de la Isla han dejado de regresar a los bancos.

Según el gerente, estas empresas "manejan grandes cantidades de efectivo y lo necesitan para comprarles a otros actores económicos" por lo que han debido acaparar más dinero que el Estado no ha podido reponer. Agregó, además, que con la bancarización este problema se alivia para las mipymes, que "atemperan" muchos problemas de la vida diaria, aunque reconoció que la nueva medida no "agiliza sus negocios".

Entre los habaneros entrevistados por 14ymedio, muchos coincidieron en que desde hace meses los bancos solo operan con billetes de bajas denominaciones que no suelen superar los 100 pesos. Este viernes, en la sucursal de 23 y J del Banco Metropolitano, una clienta se quejaba de que le hubiesen entregado 3.000 pesos en billetes de 20. La cajera, un poco impaciente, le explicaba que esos eran los billetes que tenían disponibles. "Y no sabe usted lo difícil que es conseguir billetes grandes. Ojalá los tuviéramos y así no tendríamos que venir hasta los domingos a rellenar los cajeros", sentenciaba la funcionaria.

En otra sucursal en la esquina de Marino y Conill, en Nuevo Vedado, este viernes los clientes solo podían extraer 1.000 pesos en el único cajero automático que funcionaba y la misma cantidad si usaban el servicio de la caja. Los billetes que se estaban expidiendo eran de 10 pesos y la molestia recorría la larga cola que comenzó a formarse antes del amanecer.

Un hombre que llegó a depositar 15.000 pesos resultó un alivio para los empleados de la sucursal porque "ya el dinero se estaba acabando y al menos con eso alcanzan a extraer algunos clientes más", dijo una trabajadora. Para colmo, el cajero automático tenía un problema con la tecla del número cero, lo cual alargaba todo el proceso y cancelaba muchas operaciones.

A pesar de que desde hace meses la prensa y el Gobierno promueven la bancarización como un alivio de varios problemas económicos de la Isla, los cubanos siguen mostrando desconfianza ante la transición a los pagos virtuales y prefieren manejar su patrimonio en efectivo.

