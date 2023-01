En Sancti Spíritus prometen que los apagones serán menos "traumáticos" en 2023

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus publicó el nuevo cronograma de los cortes en el servicio de energía de la provincia como parte de los "mantenimientos" de las centrales generadoras. El director de la estatal, Yoanny Acosta Solenzar, aseguró al diario oficialista Escambray que se busca que los apagones "no sean tan traumáticos" como los registrados en meses pasados, de hasta 14 horas.

El cronograma, vigente desde este lunes, se divide en cuatro bloques con afectaciones de entre 15 y 20 megavatios (MW) en cada circuito. Durante enero, agregó el ejecutivo, se tiene previsto el mantenimiento de varias centrales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que, "unido a algunas roturas que quizás pudieran presentar", traerán de regreso "los molestos apagones".

El pronóstico de la Unidad Nacional Eléctrica (UNE) es que las interrupciones en Sancti Spíritus se concentren en la demanda pico de 5:30 de la tarde a las 8:00 de la noche. "Se pretende que la extensión de estos horarios no sobrepase nuestras estimaciones, pero puede suceder que, de salir de forma imprevista algunas de las grandes termoeléctricas del país, sí tengamos que alargar el tiempo del apagón", advirtió Acosta Solenzar.

Las interrupciones en el suministro rotarán durante el día, con cambios cada seis horas. Es decir, que un corte iría de 2:00 de la madrugada a 8:00 de la mañana, el segundo de 8:00 am a 2:00 pm, el tercero de 2:00 pm a 8:00 pm, y el cuarto de 8:00 de la noche a las 2:00 am.

Por ejemplo, el bloque 1 tenía previsto cortes en el suministro de energía eléctrica para este martes de 2:00 de la madrugada a 8:00 am. Entretanto, para el miércoles el apagón será de 8:00 pm a 2:00 am, y el jueves estará sin el servicio de 2:00 pm a 8:00 pm. Para el viernes regresa al horario de afectación de 8:00 am a 2:00 pm, y el domingo de 8:00 pm a 2:00 am.

En este bloque se encuentran algunas zonas de los municipios de Trinidad, Taguasco, Sancti Spíritus, Yaguajay y Fomento.

El director de la empresa eléctrica aseguró que se garantizará el suministro al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, ubicado en la calle Bartolomé Masó. También se protegerán las redes que conectan a las estaciones de bombeo de agua y "otros vinculados a los centros de importancia para la economía del territorio", agregó el funcionario.

El Gobierno presentó como un triunfo que en los primeros nueve días del año la única "afectación" en el suministro en la provincia ocurriera el pasado 4 de enero, con una interrupción de 33 minutos. Sin embargo, el vocero de la estatal reconoció que hay riesgo de un incremento en el déficit de generación por la salida de operación de la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, por mantenimiento planificado de 10 días.

Tras casi tres semanas sin interrupciones durante diciembre, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, advirtió de que los apagones volverán con mayor frecuencia entre enero y abril con la salida del servicio de varias centrales por mantenimientos planificados, para que el sistema eléctrico "esté preparado" para la mayor demanda durante el verano.

Según O Levy, las interrupciones no serán "nada comparado con las 10 y 12 horas" de apagones que vivió la mayor parte de la Isla entre septiembre y octubre, agravados por los daños en infraestructura tras el paso del huracán Ian.

