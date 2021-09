Santiago de Cuba cosecha menos de un 10% de café que en el mismo período de 2020

Santiago de Cuba no ha recogido ni la décima parte de la cosecha cafetalera del pasado año por las mismas fechas, según ha contado a la prensa local Jorge Luis Rondón Borges, que atribuye el desplome únicamente al clima.

"Para igual fecha del año pasado ya estábamos por encima de las 255 toneladas acopiadas, ahora no hemos llegado todavía a las 20, porque no llovió cuando las plantaciones más lo necesitaban atrasándose la floración", ha explicado a Radio Rebelde.

En los municipios que más café acopian, Segundo y Tercer Frente, San Luis y Guamá, ha llovido en los últimos días lo que, a ojos de las autoridades, contribuirá a mejorar la situación; sin embargo ya se antoja complicado alcanzar la cantidad fijada para esta campaña, situada en 5.540 toneladas –270 más que en la anterior–, si en la primera semana no se alcanza ni el 8% de lo recolectado en el mismo plazo en 2020.

Según la prensa local, los recolectores, que están organizados para realizar su trabajo con las debidas medidas de precaución por la pandemia, se ven motivados por los altos precios fijados para el café.

A finales de agosto, antes de comenzar la época de cosecha, la prensa local advirtió de los problemas con los recursos. "Se trabaja en el mantenimiento y reparación de las despulpadoras, molinos de café, patios secaderos, de secadoras mecánicas", explicó Radio Rebelde que, a la vez, llamaba la atención sobre la importancia de enfrentar "los desvíos del grano".

En esta ocasión, sin embargo, no se ha hecho mención a las habituales dificultades materiales ni a la pandemia y se alude únicamente al clima.

El año pasado, la prioridad del Estado cubano en exportar café hizo desaparecer el producto de los anaqueles de los comercios. Solo en el primer semestre de 2020, la Empresa Procesadora de Café Asdrúbal López de Guantánamo vendió a Cubaexport 702 toneladas, la cifra más alta de los últimos cuatro años.

Antonio Alemán Blanco, director general de la Empresa Cuba-Café, contó sin tapujos a la prensa oficial que la demanda era imposible de cumplir. "Usted me pide datos, pero hay una realidad, el café no se ve y tampoco podemos ahora incrementar la oferta. Lo explico sencillamente: no estamos en condiciones de satisfacer la demanda actual", dijo.

La escasez, sumada a las ventas al extranjero, han elevado los precios, tanto en los establecimientos como en el mercado negro. Un paquete de café que podía adquirirse en las bodegas por entre 10 y 15 pesos, actualmente puede costar hasta 60.

Mientras, en las tiendas de moneda libremente convertible, un paquete de Caracolillo de 250 gramos cuesta en torno a 3,45 dólares, pero se revende por entre 600 y 700 pesos.

