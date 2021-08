Santiago de Cuba casi paralizada en un intento por frenar los contagios por covid-19

Las autoridades de Santiago de Cuba impusieron vacaciones masivas en todos los centros de trabajo estatales y privados de la provincia o "interrupción laboral a quienes no tienen tiempo acumulado". La decisión es parte de un grupo de medidas que durará 15 días y busca "disminuir la movilidad de las personas y cortar el incremento de enfermos y fallecidos" por covid-19, informó la prensa oficial.

Sobre el cierre y la seguridad de los centros de trabajo, el gobierno provincial responsabilizó a las direcciones de cada entidad y se exceptúan de esta medida el sector de Salud Pública, los servicios comunales y necrológicos, la producción de alimentos, medios de prensa y otras "actividades imprescindibles", indicó la gobernadora Beatriz Johnson.

La funcionaria también anunció una reducción de horarios de atención, de 7 am a 11 am, en bancos, empresas Eléctrica y de Telecomunicaciones, tiendas en divisas y centros gastronómicos, mientras que en la red de bodegas y carnicerías donde se venden los productos normados se atenderá a los usuarios de 7 a 9 am y a partir de esa hora y hasta las 11 am solo se podrá comprar a través de los mensajeros.

El transporte estatal se mantiene destinado a mover al personal de sectores priorizados y los privados podrán circular de 5 am a 1 pm, después de ese horario queda prohibido "terminante la circulación vehicular y peatonal" en los nueve municipios. La provincia quedará cerrada y sólo podrán circular hacia otro territorio las personas que porten un autorizo del Poder Popular de su municipio.

Sobre el cierre y la seguridad de los centros de trabajo, el gobierno provincial responsabilizó a las direcciones de cada entidad

La gobernadora dijo que para decretar las nuevas medidas se tuvo en cuenta la tensa situación de "provincias vecinas" y que a pesar de acciones dirigidas a evitar intercambio con esos territorios no se ha podido limitar el mismo.

Dijo además que hay "una discreta disminución de pacientes positivos" a covid en los últimos días en el territorio, pero ante el anuncio de un pico de contagios y muertes en las próximas semanas en el país, se optó por "detener la movilidad de los santiagueros".

Santiago de Cuba ya vivía otras restricciones anunciadas en julio, cuando se decretó la transmisión comunitaria. Entre ellas se incluyó la reducción del aforo en las tiendas en divisas que solo han servido para provocar más colas y más coleros. El Gobierno provincial ordenó atender en estos establecimientos hasta 50 personas al día, que obtienen su turno previa presentación del carné de identidad.

En la provincia de Guantánamo, fronteriza con Santiago de Cuba, se reportó un colapso de los servicios funerarios ante el incremento de muertes. "El 4 de agosto trabajamos con 67 [fallecidos], el 3 con 61 y el día primero de agosto con 80", de estos últimos 69 en la capital dijo a la televisión local Ihosvany Fernández, director de Servicios Comunales. El funcionario además admitió que ha tenido que auxiliarse de dos furgones de Etecsa y dos camiones de comercio para transportar los cadáveres

En Holguín, territorio que también posee frontera con Santiago, varios residentes han denunciado que, por ejemplo, en el Hospital Vladimir Ilich Lenin ha tenido que atender a pacientes en las afueras del centro de salud porque se ha desbordado de enfermos.

Desde el pasado lunes y hasta este jueves, han muerto 30 pacientes por covid-19 en Santiago de Cuba y se han contagiado 2.018 personas, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. El país acumula 491.904 casos confirmados y 3.757 decesos por la enfermedad.

