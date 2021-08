La Seguridad del Estado continúa asediando a activistas tras las protestas del 11 de julio

"Si no tienes nada que ocultar, acompáñanos, vamos a conversar". Con la arrogancia que caracteriza a la policía política en Cuba, se presentaron varios agentes en la casa de Sadiel González para llevárselo detenido este lunes.

No es el único. Desde el 11 de julio, las redes sociales se han inundado de publicaciones denunciando el arresto arbitrario de decenas de cubanos que filmaron las protestas o participaron en ellas.

González, activista de la iniciativa La Cola de la Libertad, había retransmitido en directo la tarde de este domingo imágenes de jóvenes en la calle de La Habana Vieja con el texto: "Barrio de Jesús María, la juventud se tiró a la calle. Patria y vida". Todavía este martes no ha sido liberado por lo que sus familiares y allegados temen que se encuentre detenido.

La "visita" de la Seguridad del Estado a su vivienda ocurrió pasadas las nueve de la noche, hora en la que la ciudad de La Habana inicia un toque de queda que prohíbe a los ciudadanos salir a la calle o trasladarse de un lugar a otro.

En su perfil de Facebook González pudo denunciar a través de una transmisión en vivo el momento en que llegan los agentes a llevárselo arrestado a la unidad de policía sin presentar una orden. Cuando el activista, residente en el municipio de 10 de Octubre, le reclama a las autoridades que debe ser citado con, al menos, 24 horas de antelación el agente le contesta: "te vas conmigo ahora".

"Sadiel, me lo estas poniendo difícil (...) si no tienes nada de ocultar haga el favor de acompañarnos (...) vamos a conversar en la policía", dijo el oficial se identificó como "el jefe de la Seguridad del Estado en el municipio".

Según explicó a ‘14ymedio’ la reportera independiente Iliana Hernández, Sadiel González es miembro de la iniciativa La cola de la libertad y participó de la protesta del pasado 30 de abril y en la del 11 de julio

En el video se escucha decir a la madre del activista que lo llevan "para la sexta unidad" mientras que el hombre le precisa: "es una entrevista madre, no se preocupe". Cuando finalmente González sale esposado con los oficiales a la patrulla de la policía el agente de la Seguridad del Estado le explica a la madre:

"Su hijo está incurriendo en actos contrarrevolucionarios, hace aproximadamente un mes o dos estuvo involucrado en una provocación contrarrevolucionaria en La Habana (la protesta de la calle Obispo del 30 de abril) y desde esa fecha nosotros le venimos dando seguimiento. Su hijo hoy hizo una directa incitando al pueblo a hacer actos violentos, a hacer manifestaciones, está incitando a la población a que se tire para las calles".

Además le dijo que después del 11 de julio todo lo que estaba haciendo su hijo "está mal". "Está diciendo mentiras, diciendo que es una manifestación y eran jóvenes que estaban jugando en la calle, está manipulando la información y eso es un delito", en referencia a una transmisión en vivo realizada el lunes en la tarde desde el barrio de Jesús María, en La Habana vieja.

"Yo vine con mucho respeto, y tuve que casi que amenazarlo para que me abriera la puerta, le dije o me abres la puerta o busco una orden para tumbartela, (que lo puedo hacer también). Si yo vengo con una orden y le tumbo la puerta, ¿Cómo usted se siente? ¿Con qué dinero usted arregla eso?, agregó el oficial que concluyó: "No podemos permitir lo que está haciendo su hijo".

Según explicó a 14ymedio la reportera independiente Iliana Hernández, Sadiel González es miembro de la iniciativa La cola de la libertad y participó de la protesta del pasado 30 de abril y en la del 11 de julio, ambas en La Habana.

De los manifestantes de esa protesta en Obispo, siete continúan detenidos en espera de juicio y esta semana cumplen tres meses privados de libertad. Todos fueron arrestados el 30 de abril en la manifestación de la calle Obispo cuando pretendían llegar hasta la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que cumplía su sexto día en huelga de hambre y sed para que cese el asedio al que lo tiene sometido la Seguridad del Estado. En esa protesta los manifestantes gritaron "Patria y Vida" y "Abajo el comunismo".

Otros activistas que han salido a la calle a protestar de manera pacífica también están en prisión a la espera de juicio. Es el caso de Luis Robles Elizastigui, el joven detenido el pasado 4 de diciembre durante una protesta en el Boulevard de La Habana

El reportero Esteban Rodríguez, corresponsal de ADN Cuba se encuentra en el Combinado del Este; la activista Thais Mailén Franco Benítez, encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana; el joven cristiano Yuisán Cancio Vera, en la prisión Combinado de la Construcción Augusto César Sandino, en Pinar del Río; Inti Soto Romero en la prisión Taco Taco.

Ángel Cuza Alfonso, Douglas Batista Savigne también siguen encarcelados mientras que la periodista Mary Karla Arés y los activistas Nancy Vera y Leonardo Romero Negrín están bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria.

Otros activistas que han salido a la calle a protestar de manera pacífica también están en prisión a la espera de juicio. Es el caso de Luis Robles Elizastigui, el joven detenido el pasado 4 de diciembre durante una protesta en el Boulevard de La Habana. Su hermano, Landy Fernández Elizastigui, denunció a 14ymedio este martes que hace un mes casi que no recibe llamadas de él.

"Sigo sin recibir una llamada de Luis desde el pasado 4 de julio", dijo a este diario. También contó que el abogado había recibido una nueva negativa ante un cambio de medida cautelar que solicitó el mes pasado pero que presentó uno nuevo este 2 de agosto.

"El abogado me mostró una nueva solicitud que presentó este 2 de agosto y está basada en las palabras del Presidente del Tribunal Supremo que dijo en una conferencia de prensa el pasado 24 de Julio que pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo el proceso, ni manifestarse, constituye delito", puntualizó.

Agrupaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, el gobierno de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y el PEN Internacional se han pronunciado a favor de la liberación inmediata de los manifestantes cubanos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.