Surge un nuevo negocio en Cuba

Las letras, pintadas en verde y en mayúsculas en un muro a la altura del 464 de la calle Belascoaín, casi esquina con Zanja, en Centro Habana, llamaban la atención. "Compro mujeres en mal estado", leían los transeúntes, sorprendidos.

Con toda seguridad no duraría, conjeturó este diario cuando lo vio por primera vez, el pasado jueves, dada la prisa de las autoridades por eliminar carteles espontáneos de las calles. Sin embargo, tres días después, ahí seguía. El domingo, junto a la pintada, en el escalón que formaba el muro, enmarcado con los dibujos de carpintería que adornan la ferretería a la que pertenece, estaba sentado un anciano. Parecía simplemente descansar, mientras, un poco más allá, vendedores informales desplegaban su mercancía bajo los soportales.

Pero este lunes, en el mismo lugar estaban el mismo hombre y el mismo cartel. El anciano iba vestido igual, pantalón y camiseta azul claro, con la bolsa cruzada que llevaba días antes. ¿Ofrece algo a la venta? ¿Es el enlace de otro comercio por la izquierda? ¿Materiales de construcción? O, por el contrario, ¿tiene que ver con el propio cartel? ¿Lo está cuidando? ¿Está esperando a que venga "el autor"?

"¿Será este el que compra mujeres en mal estado?", decía con sorna una joven a la que parecía su madre al pasar al lado. "No sé, mija, pero aquí no las va a encontrar, el que está en mal estado es él y el país entero".

A pesar de lo misógino del cartel, ni la Federación de Mujeres Cubanas ni Mariela Castro, abanderada oficialista de la igualdad, se han pronunciado al respecto. Se ve que el gobierno de la capital, por lo demás, no ha visto la necesidad de borrarlo. No dice, claro está, " no al Partido Comunista", " abajo la dictadura", " patria y vida" ni " Díaz-Canel singao".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.