Televisión Cubana califica de "provocación" la propuesta de hacer trámites en la base de Guantánamo

El Gobierno de Cuba eligió el Noticiero Estelar de la televisión nacional este martes para pronunciarse sobre el proyecto de ley presentado el lunes en Miami por los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart que permitiría a los cubanos realizar sus trámites pendientes de reunificación o de visados en la base naval de Guantánamo.

Así, los presentadores del espacio informativo, Rafael Serrano y Agnés Becerra, opinaron que la propuesta "roza el absurdo" y es "un engendro". "Utilizan un tema sensible para las miles de familias cubanas afectadas por esa medida estadounidense con el intento de provocar y desacreditar a las autoridades de nuestro país", apostilló Serrano.

Para detallar las "provocaciones contenidas en ese engendro" –en palabras de Serrano–, el encargado fue el periodista oficialista Yunior Smith, quien comenzó diciendo que el asunto "no debería ser siquiera motivo de análisis porque el proyecto está destinado al fracaso y no se dirige a ninguna parte", pero que "cumpliendo con el deber periodístico de informar y contextualizar" se acercaban al tema. Su comentario dentro del noticiero duró más de cuatro minutos.

En él, tras burlarse de Díaz-Balart, exagerando el momento de la rueda de prensa en que se le trabó la lengua al pronunciar "base naval de Guantánamo", se dice que los promotores del proyecto de ley saben que es "inaceptable para las autoridades cubanas" y que "no sucederá porque el territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo no es lugar para tratar cuestiones migratorias".

"Si realmente tuvieran los congresistas la intención de ayudar a las familias cubanas, pedirían al Gobierno de Biden que devuelva el territorio usurpado en Guantánamo a sus legítimos dueños"

"Si realmente tuvieran los congresistas la intención de ayudar a las familias cubanas, pedirían al Gobierno de Biden que devuelva el territorio usurpado en Guantánamo a sus legítimos dueños", continúa el reporte, y que regrese a la Embajada en La Habana al personal retirado por el Gobierno de Trump luego de los "incidentes sónicos".

Apostillando las palabras de Díaz-Balart, que dijo en Miami que EE UU no está en condiciones de proteger a su personal en la sede diplomática en Cuba, Smith se extendió: "Aluden otra vez al fantasma de la seguridad nacional estadounidense cuando todo el mundo sabe que Cuba y su personal diplomático no representa una amenaza para ningún país y menos para la gran potencia del norte. Hasta hoy, lo saben, no se ha encontrado ninguna prueba que sustente la teoría del ataque sónico, y el Gobierno cubano ha expresado la total intención de colaborar para esclarecer el asunto".

Para el opinador, los congresistas intentan dejar "la papa caliente del lado del Gobierno cubano" para explotar "la sensibilidad que reviste el tema para las familias cubanas" y señaló a Washington como "el único responsable de que los cubanos tengan que viajar a terceros países, asumir cuantiosos gastos económicos y esperar por una respuesta que puede ser negativa y perder todo el esfuerzo".

"Mientras estos congresistas estadounidenses tiran las cuerdas en busca de tensar aún más las relaciones entre ambos países y quieren poner en práctica todas las ideítas que se les ocurren", prosigue con sarcasmo, "muchos son los familiares que esperan para reencontrarse".

Según recordó Salazar el lunes en Miami, hay 22.000 casos de reunificación familiar en espera y unos 100.000 casos de visados pendientes, lo que supone un gran sufrimiento para las "familias cubanas". Tanto ella como Díaz-Balart, consideran su proyecto de ley, que tiene que pasar la votación en ambas cámaras, como una decisión "salomónica", que beneficiaría tanto al personal diplomático estadounidense, que no tendría que exponerse regresando a la Embajada en La Habana, como a las familias separadas.

