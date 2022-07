El Tribunal de Cienfuegos rectifica a petición de la Fiscalía y niega la fianza a 'Ktivo Disidente'

El Tribunal Municipal de Cienfuegos dio marcha atrás a su decisión de liberar bajo fianza a Carlos Ernesto Díaz González (conocido en redes sociales como Ktivo Disidente) y en prisión desde que el pasado jueves 28 de abril se subió a un muro en el boulevard de San Rafael en La Habana para reivindicar la libertad de los cubanos.

Según Diario de Cuba, que cita a un amigo del activista, los magistrados habían decidido conceder la salida de prisión previo pago de 10.000 pesos como fianza, pero la Fiscalía reclamó la medida y logró que el tribunal rectificara.

"El abogado ha hecho todo lo posible porque liberen a Ktivo. Solicitó un procedimiento de habeas corpus a mediados de julio y el Tribunal programó una audiencia a la que no acudió la Fiscalía y no llevaron a Ktivo. O sea, incumplieron de manera total ese procedimiento", declaró Manuel Gómez al diario independiente.

El cienfueguero está acusado de "difamación, desobediencia y desacato" y tiene programada una nueva audiencia de habeas corpus este jueves 28 tras haberse frustrado la del viernes 22.

Keilylli De la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y amiga de Ktivo contó en entrevista con Martí Noticias que el abogado llevaba cuatro horas esperando en el tribunal el pasado 22 cuando le avisaron de que la audiencia se posponía. "El detenido no tenía ni el conocimiento de que lo iban a trasladar al tribunal ese día, lo que demuestra los obstáculos y las mentiras de las autoridades para mantenerlo trancado", sostuvo.

Díaz González está preso en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, donde ha recibido, según sus allegados, malos tratos por parte de los funcionarios. El artista Luis Dener difundió a principios de junio un video en el que relataba que cinco agentes lo sacaron esposado de la celda de castigo en la que estaba, tras varios días en huelga de hambre, y lo golpearon y amenazaron para, por último, dejarlo con los presos comunes, que continuaron presuntamente agrediéndolo.

El activista, además, se niega a llevar ropa de preso y reclama su condición de prisionero político.

Ktivo Disidente se manifestó el 4 de diciembre de 2020 para pedir la libertad de Luis Robles, conocido como el hombre de la pancarta. Posteriormente se unió al colectivo Archipiélago fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos.

Pero su ingreso en prisión se produjo finalmente tras la icónica protesta que protagonizó subido al muro de La Habana desde el que gritó: "No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", decía, mientras los transeúntes lo grababan en sus celulares. Finalmente, varios agentes desplazados al lugar lo bajaron de las alturas y llevaron a una estación policial. Poco después, fue trasladado a Cienfuegos, donde espera a ser juzgado.

