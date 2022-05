Por pedir libertad desde las calles de La Habana, Ktivo Disidente está preso en Cienfuegos

Carlos Ernesto Díaz González (conocido en redes sociales como Ktivo Disidente) está acusado de desobediencia y desacato tras haberse subido a un muro en el boulevard de San Rafael en La Habana el pasado jueves 28 de abril y reivindicar libertad para los cubanos.

Según su cuenta de Facebook, que maneja otra persona, el rapero está detenido en el Técnico de Unpico, Pueblo Grifo, en Cienfuegos, y se prevé que sea trasladado a la prisión de Ariza, en esa provincia, considerada de máxima seguridad. La misma cuenta indica que el activista se niega a tener abogado y está plantado (en huelga de hambre).

Ktivo Disidente es miembro del colectivo Archipiélago y estuvo detenido en noviembre del pasado año, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos, donde reside. Hace una semana, encaramado a un muro en la capital cubana alzó la voz en un discurso que se prolongó durante unos cinco minutos.

"No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país", exigía. "El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", dijo, mientras la mayoría de los que pasaban por la calle miraban de soslayo o grababan con sus teléfonos móviles.

Algunos también le pidieron que se callara, a lo que el activista respondía: "El pueblo tiene perro miedo, el pueblo está aterrorizado: citaciones, un jefe de sector arriba de ti, un chivatón arriba de ti. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así?". También reprochó a quienes entraban a la tienda en divisas que hay junto al lugar en que protestaba: "Tú sí puedes comprar ahí", advertía.

Horas antes, Ktivo Disidente había subido un video en el que invitaba a los cubanos a una marcha a favor de la liberación de los presos políticos.

Su detención se dilató el tiempo que los agentes de Policía encontraron una escalera con la que bajarlo de la altura a la que había subido. Después, bajó sin ofrecer resistencia y, según los testigos, fue esposado e introducido en un carro. Desde entonces se desconocía su paradero.

Este lunes, el activista Yasmany González Valdés, que había sido detenido en los operativos previos al 1 de mayo, reivindicó tras ser liberado el papel de algunos cubanos como Ktivo Disidente, de quien elogió su valentía frente a los que lo ignoraron en su protesta.

"Más claro que el vídeo de Ktivo pidiendo libertad solo y la gente diciéndole: '¡Cállate!', no hay nada. Así que yo no expongo más a mi familia al sufrimiento por la libertad de personas tan cobardes", argumentó antes de especificar: "Esto va para los opositores y para todo el mundo, Ktivo está preso por falta de apoyo así que saca tú tus conclusiones".

