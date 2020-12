Un miembro de la Uneac aplaude la valentía de los artistas de la Isla de la Juventud

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) de la Isla de la Juventud se desmarcaron este martes de sus instancias nacionales al rechazar en un comunicado la campaña de difamación orquestada en los medios oficiales sobre la reunión de artistas en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el Movimiento San Isidro (MSI).

Compartieron el texto en las redes sociales los dos firmantes, Randy González, presidente de la AHS en la Isla de la Juventud, y Rafael Jorge Carballosa Batista, con un cargo similar en la Uneac del Municipio Especial. "Con una mezcla extraña de entusiasmo y preocupación hemos seguido los acontecimientos de las últimas semanas referidos al campo de la cultura en nuestro país", inicia la declaración, en la que se oponen a "la violencia como alternativa para dirimir cualquier diferendo entre cubanos".

Ambas organizaciones expresan, además, su "angustia al constatar la simplificación" que se ha hecho de los sucesos en los medios de prensa del Estado en los reportajes que se han televisado sobre los sucesos relacionados con el MSI y la manifestación pacífica frente al Ministerio de Cultura.

"No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo", dicen.

Los autores consideran que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son "legítimos y urgentes". El documento señala que "en el arte contemporáneo existen expresiones y tendencias de gran complejidad que no deben ser tomadas a la ligera".

García comentó a '14ymedio' que esta declaración es una "de las más dignas" que se han emitido desde las instituciones culturales

El texto se leyó en un acto público organizado por la Dirección Municipal de Cultura en la Isla de la Juventud, según comentó Carballosa en un comentario al post.

Tanto la AHS como la Uneac a nivel nacional se han sumado a la campaña de descrédito de los medios de difusión, con la publicación de un texto en el que vinculan al MSI con la "contrarrevolución" al lanzar "posiciones de fuerza que exigen al Estado" la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible.

En cambio, el dramaturgo Yunior García Aguilera, que pertenece a la Uneac, estuvo en la manifestación del pasado 27 de noviembre y fue uno de los 30 artistas que participaron en el encuentro con el viceministro Fernando Rojas. García comentó a 14ymedio que esta declaración es una "de las más dignas" que se han emitido desde las instituciones culturales: "Me parece muy valiente es una posición arriesgada, osada y digna de admiración".

En su opinión, el texto es "coherente con lo que piensa la mayor parte de los artistas e intelectuales en Cuba, por primera vez veo una declaración que respeta la opinión de sus miembros y asociados y que no trata de plegarse totalmente al poder y al Gobierno".

García señaló también que le parece "curioso" que se haga desde la Isla de la Juventud. "Eso me da esperanzas con ese anhelo que tengo de ver a Cuba como archipiélago y no como monolito, no como isla cerrada sino como un lugar diverso, plural, que venga de ahí es muy simbólico".

La postura de las dos organizaciones de la Isla de la Juventud ha conseguido también el apoyo de muchos internautas, que han compartido la declaración en sus post, así como de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y de otros opositores.

"Felicitaciones a la AHS y la Uneac en Isla de la Juventud", expresó Ferrer en su cuenta de Twitter. "Más allá de posiciones ideológicas, el momento exige civismo y mucho amor por Cuba".

