Estados Unidos devuelve dos migrantes ilegales a Cuba y suman 4.264 en lo que va de 2023

El Gobierno de Estados Unidos devolvió este martes a Cuba dos migrantes irregulares y con ellos suman 4.264 las personas deportadas por las autoridades de Washington en lo que va de 2023, según informó el Ministerio del Interior de la Isla.

Los dos balseros cubanos, interceptados en el mar la semana pasada, fueron entregados por el Servicio de Guardacostas estadounidense (USCG) a las autoridades de la Isla en el puerto de Orozco, de la provincia de Artemisa. Los migrantes habían salido ilegalmente del país, precisa el comunicado.

Esta es la operación número 102 para el retorno de migrantes irregulares cubanos de las realizadas este año desde EE UU, por vía aérea y marítima.

Las autoridades cubanas recalcaron nuevamente que mantienen "firme" su compromiso con "una migración segura y ordenada" y reiteraron "el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país por mar".

Cuba y EE UU tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por vía marítima sean devueltos a la Isla.

Durante el presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2022 casi 7.000 cubanos han sido interceptados por la USCG en viajes hacia las costas de Florida.

Además, desde el pasado noviembre se sumó la repatriación por la vía aérea. Ambos países pactaron reanudar los vuelos de deportación para personas "inadmisibles" retenidas en la frontera con México.

La devolución de las personas "inadmisibles" se pactó en 2017, pero quedaron suspendidas en diciembre de 2020 con la irrupción de la covid-19 y el enfriamiento de las relaciones bilaterales tras el período del "deshielo".

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) precisan que la cantidad de cubanos que han cruzado la frontera sur ha aumentado de 38.139 en el año fiscal 2021, 220.321 en 2022 y más de 110.000 en los primeros 9 meses del actual año fiscal.

Durante 2023, Cuba también ha recibido migrantes repatriados desde Bahamas, Islas Caimán, República Dominicana y México.

