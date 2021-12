Alumnos y colegas cierran filas en defensa del crítico de cine Gustavo Arcos

Una ola de solidaridad se ha desatado en las redes sociales en apoyo al profesor y crítico Gustavo Arcos, tras ser acusado de "denigrar" al modelo cubano por un artículo que publicó en La Joven Cuba. Un alumno del académico reaccionó airadamente al texto en el blog Bufa subversiva, en el que arremetió contra Arcos, considerado uno de los más importantes expertos de cine en Cuba.

La publicación hecha por el estudiante de primer año de la Facultad de Medios Audiovisuales (Famca), Luis Alberto Domínguez Vázquez, en la que criticaba duramente al profesor, fue respondida por alumnos, colegas y amigos del académico que agradecieron su labor como pedagogo.

La polémica se originó a raíz del artículo de Arcos Palabras que devoran las palabras, en el que señalaba que "no son los llamados disidentes, ni los mercenarios, ni los enemigos externos los que están generando una ruptura con la Revolución", sino que "es ella misma la que viene implosionando, destruyéndose desde adentro".

El texto también criticaba a los dirigentes y funcionarios "aferrados a una narrativa que solo apela al flash back", una actitud con la que pierden de vista el presente y descartan las señales "que les envía el mundo real".

Arcos también aseguraba que en un país "institucionalizado y controlado por un solo partido e ideología" la independencia es tomada como un "equívoco" y que, más allá de su "acción liberadora de un dominio externo", será vista como "sospechosa".

Aunque el alumno reconoce a Arcos como un "un hombre intelectualmente preparado", le reprocha que utilice la habilidad que tiene de "guiar" a su público para "denigrar, a un sistema social imperfecto". "Una persona que también lo leyó me decía que no comprendía cómo alguien tan inteligente podía hablar o pensar de esa manera", afirma Domínguez.

Arcos es profesor de Historia del cine en la Famca desde finales de la década de los 90. Desde hace siete años está censurado en la televisión y en todos los medios oficiales. "Existe una quincena de programas, apariciones o entrevistas, ya grabadas, que no se han transmitido", denunció en una entrevista.

Marcos Paz Sablon, otro estudiante de primer año de la Famca, consideró al texto de Domínguez como "el primer disparo" de lo que "pareciera una campaña 'desde el estudiantado' para 'castigar'" a Arcos

Aunque el académico desconoce de dónde provino la censura, se recrudeció después de que se mostrara públicamente muy activo en defensa de los cineastas agrupados en el G-20, un grupo que reclamaba una la Ley de cine y el fin de la censura cinematográfica en el país.

Arcos también contó que ya una vez propusieron su "separación como docente'' porque ejercía una "nefasta influencia sobre los jóvenes" pero que no se concretó porque, para su suerte, "una Decana y varios profesores que en aquellos momentos se manifestaron" se opusieron a ese intento.

Tras la arremetida contra el crítico en Bufa subversiva, la ex profesora de la Facultad, Danae C. Diéguez, celebró en su perfil de Facebook la coherencia de Arcos y dijo que su magisterio "tiene resonancias concretas en sus estudiantes" y que lo ha visto por años "entregado a ser un buen profesor". "Lo he visto ser inclaudicable con lo injusto, con el anquilosamiento de las instituciones,del poder", puntualizó.

Un estudiante de la Famca, Amel Martínez, también hizo público su apoyo al maestro a la vez que lanzó algunas críticas a la institución educativa: "Llevo apenas un año en Famca y puedo dar fe de la insatisfacción que vivimos los estudiantes por la carencia de buenos profesores. Son pocos y esos pocos parecieran hacer la función de todos".

Para Martínez, Arcos es "un ejemplo de lo que necesitamos" y opina que "muy malagradecidos" serían los estudiantes si permiten que, "por su manera de pensar" no sea valorado. "No hay que tener mucha experiencia para saber que el artículo de Luis Alberto tiene sus orígenes en una orden de los altos funcionarios del ISA (Universidad de las Artes) para conducir al profesor a una expulsión maquillada", denuncia.

Martínez añadió: "Queremos hacer cine, pero el cine no se hace con miedo. Si no conservamos lo poco valioso que nos queda, Famca seguirá avanzando hacia ese futuro donde solo prospera la mediocridad. No seamos cómplices de nuestro propio detrimento".

Otro de los que se sumó al apoyo, fue el cineasta Ariel Novo Curiel quien considera que Arcos, junto a Mario Masvidal, marcó su vida como profesor "Si algún estudiante del ISA dedicó unas palabras para menospreciar, criticar su labor o sus criterios, no me voy a detener en eso porque evidentemente no lo conoce". Para Novo "el oportunismo en Cuba se ha convertido en una carrera más de estudio para los mediocres".

Marcos Paz Sablon, otro estudiante de primer año de la Famca, consideró al texto de Domínguez como "el primer disparo" de lo que "pareciera una campaña 'desde el estudiantado' para 'castigar'" a Arcos. "Quisiera pensar que es producto de un ataque de ingenuidad política y no un movimiento interesado".

