"Ustedes no van a volar", y se quedaron en La Habana unos 80 cubanos que iban a Nicaragua

Un grupo de cerca de 80 cubanos que pretendía volar hacia Nicaragua quedó varado la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se les impidió abordar el vuelo VB-317 operado por Viva Aerobus con destino a Cancún, donde hacían una escala técnica antes de seguir rumbo a Managua.

"Fue anoche, en el vuelo 317 de Viva, Habana-Cancún, que debía salir a las 10:35 de la noche y salió muy cercano a las 12 am. Todo ese personal chequeó y solo abordamos los que íbamos directamente a Cancún", confirmó a 14ymedio José Enrique Castellano, uno de los viajeros cuyo destino final era México.

La denuncia salió a la luz este lunes por un video del que se hizo eco el periodista Javier Díaz, de Univision 23, en el que uno de los varados cuenta que han pasado varias horas en la terminal aérea sin atención de la aerolínea y sin recibir una respuesta oficial de lo sucedido. Entre los viajeros hay niños pequeños y personas residentes de numerosas provincias del país, Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Sancti Spíritus, La Habana y Pinar del Río.

"No es Viva Aerobus, es 'muerte' Aerobus", dijo el hombre al mostrar a decenas de cubanos sentados y acostados dentro de la Terminal 3 del José Martí con caras de agotamiento. "Esto es Cuba, aquí estamos los cubanos, mira, niños chiquitos, sin desayunar, sin comer, sin agua, sin una merienda... Aquí dormimos nosotros desde anoche, en los bancos esos, en el piso".

Tras realizar el check-in, pasar Migración y Aduana, ya en la frontera aeroportuaria, y luego de comenzar el abordaje del vuelo, fue el incidente. "Ahí, a 150 metros del avión, montaron Cancún y cuando creímos que nosotros ya íbamos a abordar, nos dijeron: 'Ustedes no van a volar'", relató el cubano.

"Por eso estamos aquí, Nicaragua no aceptó que el avión entrara y ya, no pasó nada, los cubanos aquí tirados"

Las autoridades del aeropuerto responsabilizaron a las agencias de viajes, comentó ese pasajero, pero "la culpa es de la aerolínea porque nosotros chequeamos el boleto, es decir, que fue el famoso listado que se debe mandar a Nicaragua para que las personas puedan entrar, que no lo enviaron", asegura (antes de despegar, las compañías tienen la obligación de mandar la lista de pasajeros al país de destino). "Y por eso estamos aquí, Nicaragua no aceptó que el avión entrara y ya, no pasó nada, los cubanos aquí tirados", añadió.

Fue a inicios de febrero pasado cuando varias agencias de viajes que operan entre México y EE UU anunciaron el retorno de Viva Aerobus con las conexiones entre La Habana y Managua y precios mucho más bajos que los de 2022. En esta ocasión, los boletos van de 799 a 1.200 dólares en dependencia de la cantidad de maletas con que vuele el pasajero. La primera conexión fue programada para el día 12.

Anteriormente, este mismo boleto entre Cuba y Nicaragua rozaba los 4.000 dólares y la aerolínea mexicana tenía conexiones desde varias provincias del país, entre ellas Santiago de Cuba, Camagüey y Villa Clara. Estos vuelos generalmente iban hacia la Isla con muy pocos pasajeros y salían del país repletos hacia Cancún antes de continuar a Managua.

El 8 de abril de 2022, la aerolínea mexicana decidió suspender estos viajes sin dar explicaciones. "Nuevamente les comentamos que la agencia, la empresa charteadora y la aerolínea son ajenas a esta decisión que afecta a todos y pedimos su comprensión en este tema", aclaró entonces la agencia Vagamundos, con sede en México, sin precisar si es el resultado fue por un acuerdo entre el Gobierno cubano y la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Días antes, los Gobiernos de Cuba y México habían concluido la XV ronda de conversaciones sobre el tema migratorio donde ambas partes se comprometieron a "garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro". La reunión se desarrolló previamente a la visita en mayo de 2022 del presidente mexicano, López Obrador, a la Isla.

El retorno de la ruta La Habana-Managua en 2023 sucede poco después del freno migratorio a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que impuso la Administración Biden con la implementación del parole humanitario y la expulsión a México de todos los migrantes de estas nacionalidades que intenten cruzar de manera ilegal la frontera sur de EE UU.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.