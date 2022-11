VaCuba consigue licencia y anuncia una reducción de la comisión sobre remesas

La agencia estadounidense VaCuba cobrará solo un 7% de comisión por el envío de remesas a Cuba a través de su web, menos de la mitad que ahora. La reducción se debe, según AméricaTevé, a la obtención de una licencia para operar a través de Orbit S.A., una opaca entidad financiera no bancaria a la que el Banco Central de la Isla otorgó permiso para gestionar el dinero enviado desde el exterior el pasado febrero.

"Hemos recibido autorización de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), para operar con Orbit S.A. lo cual nos permite enviar remesas a las tarjetas en MLC de bancos cubanos con una tarifa del 7% en nuestro sitio web", dijo al medio de Miami Heder Martínez, directivo de la empresa, , especializada en todos tipos de trámites y cuyos dueños son también propietarios de Gulfstream Air Charter.

En una llamada a una sucursal de VaCuba en Miami, 14ymedio pudo saber que el porcentaje de comisión varía según la oficina, oscilando entre el 10% y el 15%. Además, la empleada expuso que el límite es de 8.000 dólares al mes y añadió que el dinero llega a la Isla a través de "la institución financiera" con la que se ha hecho el acuerdo.



La empresa afirma que sigue estando prohibido enviar dinero a determinadas tarjetas y que se cumplirá con lo estipulado.

Aunque no especificó más, se desprende de sus declaraciones que se refiere a las tarjetas AIS (American International Service), una de las empleadas en la Isla para recibir dinero del exterior, y cuyo uso suspendió temporalmente La Habana cuando la Administración de Donald Trump impuso sanciones a las empresas estadounidenses que comercializaban remesas a Cuba a través de Fincimex, gestionada por militares.

"AIS es una institución financiera controlada por el Ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano'', dijo el entonces secretario de Estado Mike Pompeo.

Las tarjetas, no obstante, se siguieron empleando durante un tiempo por agencias de Miami, como VaCuba, a través de un banco francés que acabó cediendo a las presiones de EE UU y suspendió el servicio hasta que en septiembre de 2020 el Gobierno cubano volvió a emitirlas.

Según The Havana Consulting Group, el 51,3% de las compañías especializadas en este servicio recurría a Fincimex, por lo que desde que entraron en vigor las sanciones de EE UU, Cuba buscó alternativas para seguir recibiendo los envíos de dinero desde el exterior, su principal fuente de ingresos, después de la venta internacional de servicios médicos. La primera licencia llegó en noviembre de 2020, cuando el Gobierno cubano concedió los permisos de gestión de remesas a Redsa (Servicios de Pago Red S.A.), responsable en la Isla de los cajeros automáticos.

La decisión se interpretó como un intento de sustituir a Fincimex, aunque el propio Banco Central lo desmintió alegando que la de los militares era "la única entidad operando de hecho remesas en el país".

En febrero, una resolución publicada en la Gaceta Oficial indicaba que se concedía la autorización a Orbit, aunque en su caso se hablaba de "gestionar y tramitar transferencias internacionales desde el extranjero hacia Cuba", frente al "gestionar y tramitar remesas familiares desde el extranjero hacia Cuba" que se había otorgado antes.

Desde aquella fecha, Orbit debía registrar una licencia que excluye "operaciones en la que se comprometa con su patrimonio a adelantar financiamiento a cualquier contraparte, así como realizar operaciones reservadas exclusivamente a los bancos, salvo autorización expresa del Banco Central de Cuba".

Nada se ha vuelto a saber de la compañía desde entonces, no existe dato alguno, ni referente a su origen, ubicación o equipo directivo.

"Orbit S.A. no tiene ningún pasado como compañía que gestiona los envíos de remesas en Cuba. Cualquier capacidad tecnológica o de cumplimiento de esa empresa es heredada de Fincimex, la compañía de los militares sancionada por Trump. Todo lo relacionado con Orbit S.A. es sumamente opaco. No entiendo cómo Ofac pudo hacer la tarea de investigar si realmente tiene vínculos o no con los militares cubanos", dijo Emilio Morales a AméricaTevé.

Con la obtención de este permiso del Departamento del Tesoro de EE UU, VaCuba podría ofrecer el servicio más barato de envío de dinero a la Isla, que ya era más económico que su principal competidora, Cuballama, con un 20%, y aún mayor que el de las remesas informales, que se están cobrando a un 30% aproximadamente, pero que llegan mayoritariamente en dólares a las manos de los destinatarios en la Isla.

La licencia puede ser un paso más en la etapa de progresivo acercamiento que viven Cuba y EE UU en los últimos meses. Aunque la Administración de Biden asumió con promesas de revertir algunas medidas de su predecesora en la política hacia Cuba, gran parte de la primera mitad de mandato supuso una decepción para el régimen cubano.

La pandemia, la represión del Estado cubano contra los manifestantes del 11J, la crisis económica internacional y las tensiones con Rusia que explotaron con la invasión de Ucrania, habían llevado a postergar al Gobierno estadounidense la cuestión cubana.

En los últimos meses, sin embargo, se han dado pasos como el restablecimiento de los vuelos a provincias, la emisión de visados o el cumplimiento de los acuerdos migratorios que invitan a pensar en una reedición del deshielo.

