Varadero para cubanos, "todo incluido en la estafa"

En la guagua que traían de regreso a La Habana desde Varadero a Manuel y a su mujer, al igual que a otros muchos turistas nacionales, no se hablaba de otra cosa. Todos ellos, procedentes de distintos hoteles, sentían que fueron estafados, que a cambio de las cantidades estratosféricas que tuvieron que pagar por su estancia, solo obtuvieron escasez de alimentos y un servicio espantoso.

Manuel no quiere ni acordarse del nombre del establecimiento en el que pasó cuatro noches este pasado agosto, donde pagó casi 40.000 pesos por "todo incluido". "¿Todo incluido? Todo incluido en la estafa. Lo único que había de comer cada día era bacalao o pollo, en fricasé, o sea en salsa, ni una carne de puerco o de res", precisa a este diario. Y sigue enumerando: "El arroz estaba duro, el refresco no era enlatado sino hecho a partir de sirope, la cerveza estaba caliente, un whisky aquí y otro ron allá, malísimos, era lo único que había de beber".

Así, al final, el matrimonio acabó gastando otros veintitantos mil pesos en comida en restaurantes de la calle, "que tampoco son la gran cosa", especifica Manuel. Ni así logró salir satisfecho, pues los sitios que aceptan pagar en pesos cubanos son los de ofertas más limitadas y cantidades más restringidas por cliente.

El hombre, además, lamenta: "La habitación nos la entregaron sucia, llena de pelos, con una toallita pequeña, nada más, para secarnos. No me extraña que no viéramos apenas extranjeros, si van a Varadero salen espantados".

El una vez lujoso balneario de la península de Hicacos lleva mucho tiempo siendo la sombra de lo que fue. La última de sus decadencias inició en la pandemia de covid-19, que obligó a cerrar las fronteras del país, paralizó los viajes de turismo a nivel mundial y condenó a los residentes de Varadero a refugiarse en sus casas para evitar los contagios. De ese hoyo, que contribuyó a cavar la llamada Tarea Ordenamiento, aún no ha salido, como ha acreditado este diario durante los últimos años.

Los turistas extranjeros han abandonado Varadero entre sus opciones, como acredita Francisca, una española que viajó en julio a Cuba, en un tour que recorría toda la Isla y que no incluyó el balneario de la bahía matancera. "No fuimos por recomendación de un familiar que acababa de ir, que nos dijo que era una playa hecha un asco, con muy pocos servicios", refiere. "Claro, que todas a las que fuimos, Costa Verde (en Holguín) o Cayo Santa María (en Camagüey), nos parecieron también muy sucias".

Ante las cifras exánimes de viajeros internacionales, los hoteles de la Isla han intentado volcarse en el turismo interno, que, por los comentarios generalizados en redes sociales, no queda nada satisfecho. Las quejas, además, no se limitan solo a Varadero.

Una cliente del hotel Starfish de Cayo Largo, exponía que el buffet en ese cinco estrellas dejaba "muchísimo que desear" y no recomendaba la estancia en el establecimiento. Otra usuaria le respondía: "Yo acabo de llegar del Starfish Cayo Guillermo, no había azúcar ni para un café y tuve que llevar la harina de mi casa para que me hicieran un mini cake, porque tampoco había harina, y lo endulzaron con miel".

Un tercer cubano zanjaba sobre los hoteles en las playas de la Isla: "Mi opinión es no ir a ninguno. Todos están malos y además muy caros. No hay concordancia entre lo que se paga y la calidad, sobre todo de la comida".

