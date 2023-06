Varios allegados de Alina Bárbara López denuncian su detención por la policía cubana

La historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este miércoles por la Seguridad del Estado y se encuentra en la estación de Policía del barrio de La Playa, en Matanzas. Según hicieron llegar allegados a este diario, la profesora fue interceptada sobre las 9:30 de la mañana, frente al estadio de la misma ciudad, mientras se dirigía a su centro de trabajo.

Desde entonces, expresan sus amigos, "han pasado cuatro horas y tenemos miedo de que estén ganando tiempo para algo más grave, viendo que no hay reacción". Las mismas fuentes denuncian que a las hijas de López Hernández las han dejado sin conexión.

La detención también fue confirmada por Leo Fernández Otaño en sus redes sociales, donde escribió: "Exijo su libertad inmediata".

La historiadora había anunciado este martes que hoy se manifestaría en el Parque de la Libertad, de su ciudad, hacia el mediodía, luego de un evento de Ediciones Matanzas al que asistiría en la mañana. "Allí caminaré durante varias horas, con sombrilla y agua para hidratarme", escribió en un largo post en Facebook, donde avisaba no estar dispuesta "a conversar con nadie que pretenda convencerme de abandonar mi acción". Y sentenciaba: "Solo quiero escuchar estas palabras: 'Ya no está usted regulada'. Si no es para decirlas no pierdan su tiempo. Cada semana haré lo mismo".

La profesora asegura que en esa reunión dijo que "el sistema político cubano es una fábrica en potencia de nuevos presos políticos" y expresó: "Espero que si voy a prisión recuerde lo que allí dije"

En la misma publicación, López Hernandez también reveló que el pasado 25 de mayo estuvo en La Habana en "un intercambio" con Josep Borrell, el alto representante para política exterior de la Unión Europea, del que no reveló detalles ni quién más acudió.

La profesora asegura que en esa reunión dijo que "el sistema político cubano es una fábrica en potencia de nuevos presos políticos" y expresó: "Espero que si voy a prisión recuerde lo que allí dije".

El pasado 2 de junio, López Hernandez hizo público que se le había comunicado que estaba regulada, es decir, que no podía salir de la Isla, y anunció que empezaría a ejercer "cada semana" su "derecho a manifestación pacífica, esta vez portando un cartel que indicará los motivos de mi acción".

