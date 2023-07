Una docena de vecinos de Centro Habana protestan por la falta de luz y de agua

La presencia de una motocicleta de la Seguridad del Estado era el único rastro en la mañana de este lunes de la protesta vivida la noche del domingo en Belascoaín y San Lázaro, en Centro Habana.

Una docena de personas logró interrumpir el tráfico al sentarse cortando la calle hasta que dos policías se presentaron en la zona y conversaron con los plantados, un gesto que ha circulado por las redes sociales de multitud de activistas cubanos después de que el rapero Eliexer Márquez El Funky difundiera un video en el que se recoge la breve reivindicación.

El músico compartió las imágenes en su perfil de Facebook y pidió confirmación de los hechos a los vecinos de la zona. Algunos de ellos verificaron los hechos pero el motivo de la protesta sigue sin estar claro.

"Son 10 días y nada ni nadie nos resuelve el problema. La comida, echándose a perder; los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner"

"No dejan pasar a nadie, dicen que llevan más de tres días sin luz", afirmó El Funky, mientras un residente en la zona replicaba que el problema es aún mayor. "Son 10 días y nada ni nadie nos resuelve el problema. La comida, echándose a perder; los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner. Los de la Empresa Eléctrica vienen y, supuestamente, arreglan el problema. Solo dura 20 minutos y se vuelve a ir de nuevo la corriente. Basta ya, que no somos carneros, simplemente seres humanos trabajadores y necesitamos vivir como personas", respondía un usuario.

Según otros comentarios, la falta de agua corriente era la reclamación de quienes protestaron anoche. "Acabo de pasar por ahí y hay un millón de patrullas de la dictadura y motos de patrullera, todo parece indicar que disolvieron la pequeña protesta por agua", afirmaba otro comentarista. La polémica creció en la publicación del rapero entre quienes reprochaban la magnitud de la 'sentada'.

"Si todos están hasta la mierda, ¿por qué no salen todos? ¿Por qué siempre son 10 o 20? ¡Carajo, salgan todos!", lamentaba uno de los muchos que pedían la unión de los cubanos para hacer frente a las penosas circunstancias en que les mantiene la incapacidad del Gobierno.

Este lunes, una de las motos de la Seguridad del Estado permanecía en la zona a modo de advertencia, según pudo comprobar 14ymedio. Los vecinos, sin embargo, eran reacios a hacer cualquier comentario sobre lo ocurrido pero sí afirmaban que en esa esquina en concreto no ha faltado la luz recientemente y esta mañana varias de las casas ubicadas en la zona tenían los bombillos encendidos.

El lugar de la protesta, enclavado en la barriada de San Leopoldo, es una de las zonas más densamente pobladas de la capital cubana

El lugar de la protesta, enclavado en la barriada de San Leopoldo, es una de las zonas más densamente pobladas de la capital cubana. Sin el atractivo histórico de La Habana Vieja ni el glamour de El Vedado, el municipio de Centro Habana ha ido quedando relegado en las inversiones y las mejoras de su infraestructura.

En San Leopoldo, una franja colindante con el malecón habanero, los problemas en el suministro de agua se llevan arrastrando por décadas pero se han agudizado con el paso de los años y el deterioro que le ha ocasionado a la red hidráulica la cercanía con el mar, las continúas inundaciones costeras derivadas de los huracanes y el crecimiento poblacional de la barriada.

El pasado fin de semana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, celebró en una de las sesiones parlamentarias que la situación energética de este verano sea mejor que la del anterior. El funcionario afirmó que "las afectaciones" de la primera semana de julio de 2022 ascendieron a 35.934 Mw/h, frente a los 1.290 Mw/h del mismo período de este año, un 96% menos. "La segunda semana de este mes de julio también es mucho mejor que la anterior", aseguró.

Además, el ministro aprovechó para contar que dos patanas turcas han abandonado la Isla este año, al vencer el contrato. Una de ellas, Irem Sultan, salió de Cuba en abril, apenas unas semanas después de llegar a Santiago de Cuba, donde había sido presuntamente destinada para minimizar el déficit energético que en el primer cuatrimestre del año afectó con crudeza al centro y el oriente de la Isla.

Pese a la mejora revelada por las autoridades, los problemas con la electricidad siguen siendo constantes. La pasada semana, la habanera Stephany Novo Castro denunció que una falla de un cable mantenía su vivienda, en Los Silos, Centro Habana, sin energía desde hacía al menos seis días.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.