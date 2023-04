En plena crisis energética, se va de Cuba una de las ocho centrales flotantes turcas

Una las ocho centrales flotantes turcas, la Erin Sultan, amarrada hasta este martes a la termoeléctrica de Tallapiedra, en La Habana, salió del puerto con destino desconocido y sembrando dudas e incertidumbre ante el empeoramiento de la situación energética. Según las autoridades, la patana de Karadeniz Powership se dirige al puerto de Santiago de Cuba para sustituir a la Irem Sultan, que llegó al oriente el 17 de marzo y se marcha de la Isla tras haber "cumplido su contrato".

Erin Sultan, que aporta 240 MW al Sistema Energético Nacional, fue vista dejando el puerto habanero este martes, pero el barco no está registrado en las páginas de localizadores de naves y se desconoce si, como se indicó en la reunión anual del Ministerio de Energía y Minas, "navega hacia Santiago de Cuba".

La Irem Sultan sí aparece en los buscadores y se puede comprobar que salió el 11 de marzo de la bahía capitalina para llegar, seis días después, a la santiaguera. Allí se ubicaba hasta el pasado 3 de abril, cuando dio su última localización y desde entonces se pierde la pista.

Esta central llegó a Santiago de Cuba como parte de una promesa del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, tras una sucesión de cuatro grandes apagones producidos entre el 13 y el 22 de febrero que dejaron media Isla a oscuras durante horas. El malestar entre la población era evidente, ya que todas las patanas turcas estaban ubicadas en La Habana, según las autoridades por haber más industria y población, pero finalmente accedieron a desplazar una de ellas.

Ahora, si se confirma la versión oficial, Cuba se queda sin una de las centrales flotantes y no se sabe cómo se va a paliar su ausencia ni mucho menos los motivos, aunque las sospechas de impago o falta de dinero para mantener toda la energía móvil alquilada a la empresa turca son inevitables.

Desde que se anunció el primer acuerdo entre Karpowership y la Isla, en 2019, ninguna de las partes ha revelado las características contractuales ni el monto, que se presume muy elevado. De la O Levy sí dijo en febrero que el pago era mensual y podía hacerse durante 17 años. El ministro explicó que en ese momento, con ocho centrales conectadas al sistema, había 633 MW instalados en esta tecnología. "Somos del criterio que, en medio de la crisis que estamos viviendo, fue el mejor negocio que se hizo", indicó.

En 2011, la empresa Karkey (perteneciente, como Karpowership, a Karadeniz Holding) firmó un contrato con Pakistán para llevar un barco al puerto de Karachi que debía aportar 231 MW. El país realizó un pago adelantado de nueve millones de dólares solo como cargos por potencia eléctrica y acabó en los tribunales por el incumplimiento en la cantidad de generación pactada.

Los reiterados antecedentes de impago de Cuba planean sobre las especulaciones de que los turcos hayan decidido empezar una retirada que podría quedarse ahí o ser apenas el principio. Aunque también es plausible la opción de que el Gobierno no tenga suficiente dinero para mantener todas las plataformas que había contratado.

La pérdida de los 114 MW que sumaba la Irem Sultan no es baladí en la situación actual. Los apagones de horas se empiezan a cronificar en la Isla con la fatal conjunción de la falta de combustible, que afecta a la generación distribuida, y la subida de las temperaturas. Además, el reciente accidente este viernes en la termoeléctrica más grande de Cuba, la Antonio Guiteras (Matanzas), hace temer que no se cumplan los plazos del programa de mantenimiento por el que se debe reincorporar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a pesar de que los técnicos no han dejado de trabajar ni el pasado domingo.

Precisamente este martes, Misbel Palmero, director de la central, explicó que continúan la extracción de hollín en la chimenea y la limpieza del área, labores previas para solucionar los daños a la estructura, que incluyen el levantamiento de las paredes que se derribaron para localizar el cuerpo de Lázaro Montero Pita, fallecido junto a Alexis Bernardo Labrada Junco en el accidente. "Contamos con los recursos materiales y humanos para llevar a cabo la tarea, que no debe exceder el tiempo destinado para el mantenimiento del bloque, previsto hasta finales de mayo venidero", dijo el ingeniero.

Este martes, la Unión Eléctrica (UNE) tenía previsto un déficit del 17% a nivel nacional durante la tarde noche. Los pronósticos partían de una capacidad de generación eléctrica de 2.270 MW y una demanda máxima de 2.650 MW, un déficit de 380 MW por el que se planeaba desconectar 450 MW.

Además, la falta de combustible sigue siendo patente y afecta tanto a la generación eléctrica como a los desplazamientos. A pesar del envío de un gran cargamento de petróleo venezolano –1,53 millones de barriles de fueloil y petróleo pesado– y diésel ruso– la televisión cubana admitió este lunes que la falta de disponibilidad eléctrica por generadores se debía a "problemas en la distribución del combustible" y las colas en las gasolineras han vuelto a formar parte del paisaje habitual de la isla.

Mientras, en la reunión de las autoridades del sector, celebrada ayer, De la O Levy pedía "asegurar la generación base de las termoeléctricas, así como apostar cada vez con más fuerza en la implementación de energías renovables", y el primer ministro, Manuel Marrero, agradecía a los trabajadores su esfuerzo por mantener la corriente.

"Aun con la difícil situación financiera debemos sostener los mantenimientos y los planes trazados. Este ministerio ha demostrado la calidad de su personal. Es justo el reconocimiento a sus trabajadores, que, enfrentando la falta de recursos financieros y combustibles, no han escatimado esfuerzos para que no falte la energía eléctrica. Sabemos que el SEN requiere inversiones para lograr una estabilidad mayor", añadió.

Vicente de la O Levy afirmó en enero que hasta mayo podría haber apagones en la Isla, aunque los calculó breves y muy por debajo de lo que realmente han sido. Mientras tanto, la población ve cómo se acerca ese mes y la situación ya es igual o peor que hace un año.

