Seis años de cárcel a Yoan de la Cruz por transmitir la protesta del 11J en Cuba

Yoan de la Cruz, que el pasado 11 de julio hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños que se extendieron a todo el país, ha sido condenado a seis años de prisión por un tribunal, según dio a conocer este martes su madre, Maribel Cruz, en su perfil de Facebook.

"Para que lo sepan todas mi familia y amistades, que siempre se han preocupado por Yoan. Hoy supimos su sentencia: 6 años le salieron. Como madre me siento morir, es muy triste y duro lo que se siente por tanta injusticia, pero Dios es grande y algún día se pagará tanta injusticia", escribió. La Fiscalía pedía para él ocho años.

Hasta el día de su juicio, el joven permaneció casi incomunicado en la prisión de Melena del Sur, Mayabeque, donde cumplirá el resto de su condena.

La sentencia de los manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños ha tardado tres meses en salir. El juicio comenzó el 15 de diciembre y se preveía que la semana pasada se dieran a conocer las penas.

El despliegue de un amplio operativo en la ciudad llevó a pensar a algunos activistas que se haría pública el miércoles 16 de marzo, pero finalmente se debía a la presencia de funcionarios del Partido Comunista de Cuba en distintas zonas de Artemisa.

El caso de Yoan de la Cruz originó una amplia movilización en las redes sociales de organizaciones, familiares y amigos desde que fue detenido, el pasado 23 de julio. El argumento principal para su defensa era la presencia estrictamente pacífica del joven.

"Tan grandes que se creen para sentir que un joven con un telefonito en mano les hace temblar el castillo de naipes en el que viven", dijo uno de sus amigos pocos días después de su detención.

"No tiró una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie. Por favor, suéltenlo ya", dijo otro de los muchos colegas que se movilizaron por su liberación. "Tienen a una madre, a una abuela, a una familia y a miles de amigos sufriendo".

Yoel Sosa Gómez se encuentra en Miami a la espera de que se tramite su asilo político

Tanto la condena a De la Cruz como las de otros 128 procesados de La Habana muestran cómo el régimen se ha ensañado con los manifestantes de los lugares más simbólicos del 11J. Las sentencias de estos últimos, difundidas la semana pasada, suman, en años de cárcel, 1.916. Los 128 estuvieron presentes en Toyo, donde los manifestantes lograron volcar una patrulla policial, y en La Güinera, donde un policía mató por la espalda a Diubis Laurencio Tejeda.

Según los cálculos de la organización Justicia 11J, que trabaja junto a Cubalex, aún quedan 158 sentencias que deben ser entregadas en breve, se ha documentado la notificación de 333 que afectan a 518 personas y al menos 1.442 fueron detenidas en algún momento. Para todas las que todavía no han sido juzgadas piden una inmediata liberación.

De una condena de cinco años de trabajo correccional con internamiento se libró, en cambio, Yoel Sosa Gómez, quien, antes de recibir la sentencia del juicio, logró escapar de la Isla. El joven, de Vegas, Mayabeque, que concedió una entrevista concedida a América TeVé, es padre de una niña de cinco años y huyó de Cuba por mar. Ahora se encuentra en Miami a la espera de que se tramite su asilo político.

