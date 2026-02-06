Hasta las abejas se rebelan en Camagüey, al producir solo la mitad de la miel de exportación prevista

Las autoridades hacen un balance crítico de de la producción de la provincia, en particular en el sector vacuno y lechero

La Habana/En Camagüey, la ganadería cerró el último balance con incumplimientos críticos: la carne vacuna solo alcanzó el 77% del plan y más de 10 millones de litros de leche no llegaron a la industria; mientras que la miel de abejas –cuya producción ha sido para Cuba históricamente una importante fuente de divisas por ser un producto de exportación– quedó en un 53%, según reconocieron autoridades del sector.

Esta semana, según el medio oficial Adelante, al resumirse la visita de control integral del Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), su presidente, Félix Duarte Ortega, reconoció estas deficiencias. Uno de los puntos más sensibles fue el incremento del delito, que en 2025 provocó la pérdida de más de dos mil cabezas de ganado y se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sector campesino.

A esto se suman las deudas acumuladas en cuentas por cobrar, que afectan a 43 cooperativas y 97 productores individuales; junto a problemas estructurales como la escasez de envases para la recogida de las producciones agropecuarias, rezagos en el mejoramiento genético del ganado, el deterioro de los termos de enfriamiento de la leche, entre otros.

La solución propuesta por Duarte Ortega ha sido “reforzar el acompañamiento” a cooperativistas y campesinos, fórmulas que el campesinado cubano lleva décadas escuchando sin resultados visibles.

La solución propuesta por Duarte Ortega ha sido “reforzar el acompañamiento” a cooperativistas y campesinos

Como ya se ha registrado en años anteriores, el deterioro del sector no se debe solo a la contingencia de la crisis que asfixia a la Isla, ante la cual la postura oficial del Gobierno ha culpado siempre al embargo estadounidense –y que el gobernante Díaz-Canel reiteró en su comparecencia de ayer jueves– sino que es el resultado de años de precios injustos, criminalización del productor y una estructura estatal ineficiente.

En otros órganos oficiales como Periódico 26, de Las Tunas, se ha admitido también la existencia de un número considerable de empresas estatales agropecuarias operando con pérdidas, incapaz de cubrir costos o cumplir planes productivos: ineficiencia, mala gestión y una estructura empresarial que consume recursos sin generar beneficios reales para la economía ni para los productores.

Este contexto hace que las palabras de “mayor atención” suenen como una llamada de auxilio más que como una política de desarrollo. Los más afectados no solo han sido los cooperativistas de Camagüey, sino también muchas familias rurales que han visto durante años caer la producción de leche y carne vacuna por debajo de las metas prometidas por el Estado y que están viviendo en condiciones cada día más precarias.