A falta de combustible, se regresa al corte manual de la caña de azúcar en Campechuela

La Habana/El día cero llegó. Las máquinas no cortarán la caña en el central Enidio Díaz Machado, de Campechuela (Granma) y, si se quiere alcanzar la meta de producir más de 17.000 toneladas de azúcar crudo, habrá que hacerlo como hace algunos siglos: a mano.

Según un texto publicado este sábado en Granma, las autoridades de la provincia “evaluaron” los preparativos de cara a la próxima zafra azucarera. Ante el “período complejo” que avizoran, por la “compleja situación con la disponibilidad de combustibles y otros insumos”, como lubricantes, la “estrategia clave” será “incrementar en casi un 80% los volúmenes de caña a moler mediante el corte manual”.

“Será una zafra compleja y no podemos renunciar a aportar el máximo posible en la producción. Tenemos que apoyarnos en la intersectorialidad y el concurso de todos los municipios granmenses”, dijo la gobernadora Terry Gutiérrez durante una sesión del Consejo de Gobierno Provincial que se llevó a cabo el viernes.

Para incentivar a los trabajadores para que realicen ese arduo trabajo se ofreció un pago de 700 pesos por tonelada a los macheteros, quienes, según Granma, podrían alcanzar ingresos de hasta 22.000 pesos mensuales.

La producción enfrenta además "el desfavorable comportamiento en las actividades de preparación de tierras y siembra"

La producción, que se piensa destinar “fundamentalmente a la canasta familiar normada y al consumo social”, enfrenta además “el desfavorable comportamiento en las actividades de preparación de tierras y siembra de caña durante enero, situación que involucra a las cinco empresas agroindustriales azucareras de la provincia”. Asimismo, “la ocurrencia de los incendios” está latente, por lo que se hizo un llamado a vigilar los campos cañeros.

Las dificultades para echar a andar la maquinaria de molienda en el Enidio Díaz Machado son una crónica de una muerte anunciada. Hace un año, la provincia de Granma celebraba “oficialmente” la puesta en marcha de la contienda azucarera 2024-2025, pero “problemas técnicos detuvieron las máquinas” solo dos horas después de iniciar los trabajos.

Las causas no han cambiado nada desde entonces. La zafra, que debía comenzar en diciembre de 2024, no pudo arrancar debido a “carencias de lubricantes y combustibles” para la maquinaria. Pasaron varias semanas para intentar solucionar los “fallos e inconveniencias técnicos”, y cuando comenzó la molienda de la caña, solo fue de 5:00 a 7:00 am y apenas al 70% de su capacidad.

El estado de los centrales es uno de los motivos por los que la molienda en el país es mínima. Cabe recordar que, en 1959, Cuba tenía 161 ingenios que ese año produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar en manos privadas. Las plantas se mantuvieron en forma durante las décadas del subsidio soviético, dejando los mejores datos de producción azucarera entre los años 70 y 80 –más de 8,5 millones de toneladas–, sin alcanzar, eso sí, la utopía fidelista de “las 10 millones”.

Tradicionalmente, Cuba consumía 700.000 toneladas y exportaba el resto, pero, con la producción actual, el panorama ha cambiado radicalmente: ahora se ha visto obligada a importar gran parte del azúcar que precisa para su población y ha sido incapaz de cumplir con los contratos de exportación. Y hay un síntoma más grave: desde al menos 2020, cada zafra que se realiza en la Isla es catalogada como la peor de los últimos 100 años. Por ejemplo, la de 2021-2022 cerró con 473.720 de las 911.000 toneladas proyectadas. La siguiente cayó a 350.000 toneladas, muy por debajo de las 400.000 requeridas para el consumo interno.

Un año después, la zafra 2023-2024 fue, prácticamente, la defunción del azúcar cubano, con una producción de apenas 160.000 toneladas, mientras que la última, según datos recopilados por la agencia EFE y publicados por este diario, apenas alcanzó 147.652 toneladas.

Todo ello llevó a que solo el año pasado, la Isla pagara a EE UU 14,9 millones de dólares por ese producto, mientras que en 2024 desembolsó 11,1 millones, según cifras del Departamento de Agricultura de ese país, además de importar cantidades importantes de Francia y Brasil.