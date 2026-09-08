Abren un proceso contra el activista Raymar Aguado por propaganda, crímenes contra el Estado y terrorismo

Raymar Aguado Hernández ha estado en la mira de las autoridades desde 2023

El joven denuncia que lo amenazaron con una sanción conjunta de tres años de privación de la libertad

La Habana/El régimen ha abierto un proceso contra el activista Raymar Aguado Hernández por los delitos de propaganda, crímenes contra el Estado y terrorismo. El joven crítico de arte, en la mira de las autoridades al menos desde 2023, denunció este lunes en redes sociales que fue citado, interrogado y amenazado la semana pasada con prisión como represalia por su activismo político y su trabajo investigativo.

De acuerdo con su propio relato, el pasado 4 de septiembre un oficial de la Seguridad del Estado, identificado como Rodrigo, se presentó en su vivienda y lo citó para el día siguiente en la Sexta Unidad de Marianao, sin informarle los motivos de la citación. “El pasado 5 de septiembre fui sometido a un interrogatorio. Ahí se me informó que existe un proceso penal en mi contra”, informó en el video de dos minutos y medio. “Se presentó el capitán Fabián y me informó que me corresponde una sanción conjunta de tres años de privación de libertad en el momento en el que todo este proceso culmine”, agregó.

“También se me informó que el capitán Barrio y el capitán Rodrigo, del Departamento de Seguridad del Estado, serán quienes me atiendan directamente desde ahora”, dijo más adelante. Además, indicó que hace 20 días “solicitaron el caso” y “ellos serán los que me estarán monitoreando”.

En su denuncia agregó que el oficial Rodrigo, desde mayo pasado, “sostuvo todo un proceso de acoso digital en mi contra y un proceso de acoso sostenido sobre personas cercanas a mí, y familiares de personas cercanas”.

Desde mayo, “sostuvo todo un proceso de acoso digital en mi contra y un proceso de acoso sostenido sobre personas cercanas a mí, y familiares de personas cercanas”

Durante el interrogatorio, dijo Aguado Hernández, le amenazaron con citaciones “con mayor regularidad” y que va a haber “mayor control y restricción” sobre su persona.

En el post, que ha generado decenas de reacciones y comentarios, el activista señaló que, aunque no lo dijo en el video, “la excusa para el proceso es mi presencia en disímiles medios de prensa independiente y mi trabajo escritural e investigativo. Aunque le dieron relevancia a mi texto sobre el caso El4tico (la detención de los jóvenes del proyecto, quienes llevan siete meses presos) en el semanario Amanecer Habanero. Para el régimen y sus voceros que se diga la verdad significa crímenes contra el Estado, propaganda y terrorismo”.

Diversas organizaciones han condenado la presión sobre el joven. Este lunes, el centro de asesoría legal Cubalex denunció el hostigamiento “en un contexto de creciente acoso contra Raymar”.

La ONG recordó que el activista denunció que desde hace meses se han intensificado la persecución, las amenazas y las presiones de la Seguridad del Estado por su activismo político, su apoyo a comunidades vulnerables y su labor investigativa.

“Alertamos que las amenazas de prisión y la apertura de un proceso penal, sumadas a la vigilancia y las citaciones, profundizan el hostigamiento”

“Alertamos que las amenazas de prisión y la apertura de un proceso penal, sumadas a la vigilancia y las citaciones, profundizan el hostigamiento contra Raymar por su activismo político y su labor investigativa”, indicó Cubalex.

Asimismo, dijo que “el acoso sostenido contra sus familiares y personas cercanas agrava esta persecución y extiende la intimidación a su entorno”, y exigió “el cese de estas represalias”.

También el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) señaló que, desde abril pasado, ha documentado “una campaña de acoso sostenido contra Raymar Aguado Hernández y su entorno cercano, que incluyó citaciones policiales irregulares, visitas intimidatorias, amenazas verbales contra su amiga Leyla María Mancebo Bada y su padre, acoso telefónico, amenazas mediante perfiles falsos, manipulación de sus números personales, cancelación de acceso a internet e intentos de vulneración de sus cuentas digitales”.

El Iclep señaló que, desde abril pasado, ha documentado una campaña de acoso sostenido contra Raymar Aguado Hernández y su entorno cercano

El acoso de las autoridades contra el joven había tenido su capítulo más reciente en junio del año pasado, cuando Aguado Hernández recibió un acta de advertencia por el supuesto delito de “incitar a delinquir” a los jóvenes universitarios en el contexto de las protestas de la comunidad universitaria contra el tarifazo impuesto por Etecsa, que multiplicaba por 13 los precios en servicios de internet.

El objetivo era interrogarlo sobre sus publicaciones en redes sociales, en las que respaldaba a los alumnos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana (UH), que habían anunciado un paro académico indefinido ante la subida de las tarifas.

En 2023, también fue citado en una estación de policía en Centro Habana, con el fin de realizarle una entrevista por incurrir en un posible delito, el cual no fue especificado. Horas después del interrogatorio, fue escoltado hacia su casa por una patrulla policial, que, según le indicaron, le impediría el libre movimiento por “tiempo prolongado”.