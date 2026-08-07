Los creadores de El4tico cumplen seis meses presos sin fecha de juicio

Captura de pantalla de uno de los videos independientes publicados por El4tico.

Madrid/Este jueves 6 de agosto se cumplieron seis meses de la detención de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores de la plataforma digital independiente El4tico. Ambos fueron arrestados por la Seguridad del Estado en febrero y acusados de los delitos de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir".

La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU exigió este jueves la liberación inmediata de los dos jóvenes en un comunicado publicado en su perfil oficial, al afirmar que se encuentran presos injustamente por "el simple 'delito' de manifestarse contra la ideología marxista y la tiranía".

El Departamento de Estado reiteró además su demanda de excarcelación de todos los demás presos políticos en la Isla y reiteró su solidaridad con "todos aquellos que se oponen al comunismo en todas sus formas". El comunicado insistió además en presentar al régimen cubano como promotor de movimientos de extrema izquierda en EE UU y en todo el mundo bajo los lemas de "justicia", "igualdad" y "liberación".

"Pero vemos el verdadero rostro del radicalismo de izquierda en la brutal opresión que ejerce sobre su propio pueblo", afirma el comunicado, en referencia a la encarcelación de Zayas Pérez y Ricardo Medina, cuyo "delito" fue publicar en redes sociales opiniones críticas con el régimen.

"Pero vemos el verdadero rostro del radicalismo de izquierda en la brutal opresión que ejerce sobre su propio pueblo"

La madre de Ricardo Medina, Mileydi Machín, recordó también la fecha en sus redes sociales. "Seis largos meses que mi niño está preso", escribió. "Siento pena por todos los que aún se arrastran a un sistema obsoleto, decadente y genocida que por décadas ha separado y destruido la familia cubana".

La organización independiente Cubalex denunció que Zayas Pérez y Ricardo Medina llevan seis meses en prisión preventiva "sin que la Fiscalía haya presentado una petición fiscal ni se haya fijado una fecha para el juicio oral".

Los jóvenes permanecen recluidos en la Prisión Provisional de Holguín y Cubalex denuncia que la prolongación de la prisión preventiva es una medida que, "conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, debe ser excepcional, necesaria y estar sujeta a un control judicial efectivo".

Zayas Pérez y Ricardo Medina reciben visitas cada quince días, según Cubalex, y se mantienen con buen ánimo dentro de las circunstancias de su encarcelamiento.

Durante estos meses de prisión, los jóvenes han hecho llegar mensajes a través de sus allegados. En una carta, Kamil Zayas escribió: "Ha valido la pena. No se rindan. Construyamos ahora un pueblo, uno justo y bueno. Contamos con ustedes. Viva Cuba Digna".

"Siento pena por todos los que aún se arrastran a un sistema obsoleto, decadente y genocida que por décadas ha separado y destruido la familia cubana"

Ricardo Medina, por su parte, divulgó a través de su madre una carta manuscrita en la que denunció que la Seguridad del Estado lo presionaba para retractarse mediante un video. El joven se negó y recalcó que arrepentirse "sería una mentira".

Cubalex sostiene que el proceso contra ambos jóvenes ha estado plagado de "múltiples irregularidades que comprometen la legalidad del procedimiento".

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) también exigió este jueves la liberación inmediata de los jóvenes. "Expresar opiniones críticas y documentar la realidad de una comunidad no debe convertirse en motivo de encarcelamiento", señaló la organización.

La figura legal de "propaganda contra el orden constitucional", incorporada al Código Penal de 2022, castiga cualquier expresión crítica que el Estado considere "incitación contra el orden social o el Estado socialista", sin definir con precisión qué actos constituyen ese delito. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esa ambigüedad la convierte en un instrumento jurídico para perseguir la disidencia.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado el encarcelamiento de los creadores de El4tico y exigen su liberación, como también la de otros artistas, comunicadores y opositores encarcelados por sus posturas críticas contra el Gobierno. Al día de hoy, la ONG Prisoners Defenders reporta 1.329 presos políticos en la Isla.