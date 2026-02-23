"No se rindan, construyamos un pueblo justo y bueno", exhorta desde la cárcel Kamil Zayas

Kamil Zayas, uno de los creadores de El4tico, en una imagen compartida en sus redes sociales en 2024.

La Habana/Familiares y amigos de Kamil Zayas y Ernesto Medina, creadores del proyecto El4tico, han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación para que visibilicen el caso y exijan la liberación inmediata de ambos jóvenes, detenidos el pasado 6 de febrero en Holguín.

En una nota de prensa hecha pública este domingo sus allegados denuncian la arbitrariedad del arresto y señalan que los delitos imputados por la Fiscalía –“propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”– se basan exclusivamente en opiniones y contenidos difundidos en redes sociales. “Expresarse no es un delito. La libertad de pensamiento y de palabra no puede castigarse con prisión”.

El texto también se refiere al mensaje que apenas el día anterior transmitió Kamil Zayas desde el el centro de Instrucción Penal de Holguín, donde se encuentra recluido. "Lo que comenzó como un cuartico humilde, han sabido convertirlo en una casa enorme", dice el joven comunicador, y agrega: "Ha valido la pena. No se rindan. Construyamos ahora un pueblo, uno justo y bueno. Contamos con ustedes. Viva Cuba Digna".

"Lo que comenzó como un cuartico humilde, han sabido convertirlo en una casa enorme"

El mensaje fue divulgado a través de la activista Paula Amador Lobón, quien además añadió en la publicación: “Orgullo y admiración se quedan pequeñas para describir lo que despierta. De más está decir que Kamil no está solo. Toda esa grandeza está respaldada por quienes le rodeamos”.

Los familiares aseguran haber vivido en incertidumbre durante estas más de dos semanas, ante la falta de garantías procesales claras y denuncian que se trata de “un castigo desproporcionado por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión”, y subrayan que a pesar de la injusta situación, los jóvenes “se mantienen firmes”.

El caso de Zayas y Medina ha llamado la atención internacional en un contexto de crisis extrema y represión creciente, y se suma a los de otros cubanos procesados por publicaciones en internet o por expresar opiniones críticas contra el Gobierno, bajo figuras penales como la “propaganda contra el orden constitucional” o la “instigación a delinquir”.

Este mismo lunes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (Iclep) denunció la detención en La Habana de Moisés Legrá Díaz, arrestado tras escribir la frase “Patria y Vida” en un muro cercano al tribunal del municipio Arroyo Naranjo. Según la información difundida por la activista Anamely Ramos, el ciudadano fue citado días después bajo el pretexto de una entrevista y posteriormente trasladado a Villa Marista, donde permaneció incomunicado durante casi una semana.

Según la denuncia, aunque Legrá Díaz reconoció haber realizado la pintada, las autoridades intentan imputarle otros hechos y lo acusan igualmente de propaganda contra el orden constitucional.