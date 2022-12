Hay un "abuso de la Ley de Ajuste por los que se regresan a Cuba al cabo de un año"

El médico cubano Antonio Guedes, fundador de la Unión Liberal, señaló este martes a 14ymedio que la polémica generada por la presentación en Miami del libro Cuban Privilege (Cambridge University Press, 2022), de la socióloga estadounidense Susan Eckstein, era una respuesta natural de la comunidad de cubanos residentes en EE UU.

"Ante un tema de esta índole, en el seno de un exilio que ha sufrido tanto y sufre, es normal e incluso necesario ofrecer respuestas, digamos sociológicas, siempre que sean pacíficas", expuso Guedes desde Madrid.

Cuban Privilege, un estudio de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia Cuba desde 1959, plantea –apoyado de archivos y documentos de Estado– que los inmigrantes cubanos han disfrutado de múltiples beneficios políticos, sociales y económicos de los que han sido privados otros grupos de migrantes en las mismas condiciones.

Tanto los postulados del libro como la visión favorable de Eckstein sobre el régimen cubano motivaron que, durante la presentación del libro el pasado viernes en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), se realizara una protesta en las inmediaciones del campus.

En el interior del recinto universitario, donde transcurría el debate académico entre Eckstein y el político cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, varios de los asistentes gritaron consignas de "¡Abajo el comunismo!", "¡Cuba libre!" y "¡Patria y vida!", además de señalar su contrariedad con los criterios de Cuban Privilege durante la sesión de intervenciones del público.

Guedes está familiarizado con el trabajo de Eckstein, autora de varios libros sobre Cuba, entre ellos, el también controversial Back from the Future: Cuba under Castro. "Ella es, desde siempre, una de las tantas académicas de izquierda que, desde las universidades estadounidenses, han hecho y hacen un daño horrible al exilio", opina. Además, Eckstein ha demostrado varias veces su "benevolencia con la dictadura comunista, desde la aparente equidistancia burguesa".

Sobre la presentación del libro en la FIU, el médico celebra que Eckstein encontrara "una respuesta de altura que demuestre las falsas premisas y lagunas de su libro", como la ofrecida por Gutiérrez-Boronat, quien puso en contexto varias de las afirmaciones que la profesora expuso "a la ligera".

Sin embargo, afirma Guedes, es lógico que un libro como Cuban Privilege despertara la ira de la comunidad cubanoamericana. La reacción es comparable a la de otros contextos que han experimentado dictaduras y totalitarismos.

"¿Qué sucedería en Israel si se hubiera presentado un libro que pusiera en duda remotamente el Holocausto?", se pregunta el médico. "¿Qué hubiera pasado en Chile, si se plantearan cosas positivas de Pinochet? ¿O en la España actual, regida por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, sobre Franco? ¿O quizás en las universidades americanas de hoy, con respecto a los temas en contra del aborto o de la ideología de género?".

No obstante, también es preciso matizar. Existe, según Guedes, un "uso, abuso y fraude" de la Ley de Ajuste Cubano desde hace al menos dos décadas. "Si alguien llega a la frontera de EE UU y solicita que se le aplique una ley concebida para personas perseguidas –o al menos discriminadas o marginadas por razones políticas, religiosas, etcétera, y no para quienes emigran por razones económicas– y luego se regresa al cabo de un año y un día a la 'casa' de tu represor, sin aparente miedo, como 'mula', se comete una incoherencia tremenda", asegura.

Esto es frecuente e injustificado, si bien es cierto que muchos cubanos tuvieron que salir de Cuba al serles confiscadas o nacionalizadas sus propiedades en la Isla. En ese sentido, el proceso de expropiaciones ejecutado por Castro estuvo vinculado estrechamente con la esfera política, y por lo tanto fue una razón para la acogida en EE UU. Pero este no es un caso frecuente y la única razón para invocar la Ley de Ajuste Cubano debería estar "íntimamente ligada a la falta de libertad".

"Todo eso es una incoherencia, un fraude y un mal ejemplo para otros grupos y sociedades", insiste Guedes. "Una cosa es ser exiliado y otra es ser emigrante, para mejorar la vida o por cuestiones como guerras y cataclismos".

Esto no significa, asegura el médico, que la Ley de Ajuste Cubano deba eliminarse. "Pero sí se debería modificar y, quienes se acojan a ella, está claro que no pueden regresar alegremente a donde se supone que esté el carcelero", asevera.

Al "falso argumento" de la persecución política le dedica Eckstein no pocas páginas de su libro. Pero si en algo coinciden Guedes y la académica es en el hecho de que hay que aplicar correctamente los mecanismos migratorios. "De esa forma no solo se cumple con el espíritu de la ley y se disminuye enormemente el fraude", expone el médico, "sino también se envía un mensaje (un ejemplo) al resto del mundo y de paso no se ayuda a mantener a la maquinaria represora, que es la causa del exilio y emigración cubana".

Hay mucho más material para discutir sobre Cuban Privilege, como el silencio de Eckstein sobre los aportes de la comunidad cubana a la cultura estadounidense e incluso al desarrollo urbanístico de ciudades como Miami, o la "naturaleza represora del comunismo cubano".

También hay buenas razones para una revisión de la Ley de Ajuste Cubano, pero "no hay que suprimirla", zanja Guedes, "sino modificarla o aplicarla bien, porque las causas persisten en la dictadura comunista".

