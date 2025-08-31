Un accidente de tránsito en Pinar del Río deja un médico fallecido y dos lesionados

La Habana/Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del pasado viernes en el kilómetro 120 de la autopista que conecta La Habana con Pinar del Río dejó un fallecido y dos lesionados. Pasadas las 10:00 p.m., el conductor de una rastra perteneciente a la Empresa de Transportación de Combustibles (Transcupet) perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre la vía.

Según el mayor Yoel Alberto Acosta Pozo, jefe de la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje que fue citado por la prensa oficial, como resultado del siniestro falleció Miguel Varela González, de 25 años de edad, doctor y miembro de la Asociación Hermanos Saíz.

Los otros dos ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, en Pinar del Río. La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública en Pinar del Río, informó de que ambos presentan traumas leves y no corren peligro.

El fallecido cursaba el segundo año de la especialidad de Cardiología en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. La institución compartió en sus redes sociales la noticia del siniestro y agregó: “hemos perdido uno de nuestros residentes más brillantes”.

También la Asociación Hermanos Saíz de Pinar del Río publicó en su Facebook un mensaje de condolencias. “Conocimos de la muerte en un accidente de tránsito del joven médico Miguel Varela, integrante de nuestra sección de Audiovisuales y Promoción”, refirió.

Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del accidente.

Una persona falleció en el lugar del impacto y una joven, que fue trasladada en estado crítico al hospital, murió posteriormente

En la mañana del sábado se reportó otro accidente en el municipio de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín, cerca de la Escuela Especial y detrás del establecimiento conocido como “El Impulso”, según testimonios de redes sociales. Un vehículo perdió el control y se estrelló contra un muro. Una persona falleció en el lugar del impacto y una joven, que fue trasladada en estado crítico al hospital, murió posteriormente.

Según testigos, la fuerza del impacto impidió realizar maniobras de rescate en el momento. En redes sociales circularon imágenes del vehículo destruido, acompañadas por información compartida por vecinos del área.

Otro gran accidente tuvo lugar la madrugada del pasado lunes en La Habana. Un Audi recorrió varias calles golpeando peatones y otros autos, resultando en la muerte de una mujer de 35 años y al menos ocho personas heridas.

Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre los detalles del siniestro ni sobre la nacionalidad del conductor –presuntamente un italiano o cubanoamericano–, del que solamente se precisó que es “un ciudadano extranjero residente en Cuba”.

Algunos testigos mencionaron a 14ymedio que el autor habría conducido bajo los efectos del alcohol o drogas, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas.