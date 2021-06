La activista Thais Mailén Franco trasladada al hospital tras sufrir una caída en la cárcel

La activista Thais Mailén Franco Benítez fue trasladada este martes al hospital Calixto García tras sufrir, la semana pasada, una caída en la cárcel de mujeres del Guatao. "Thais está irreconocible. No le permitieron hablar conmigo", denunció su madre, Odalis Benítez, luego de lograr verla en el centro de salud habanero.

Franco es uno de los manifestantes que permanecen en prisión a la espera de juicio por su participación, el pasado 30 de abril en la calle Obispo de La Habana, en un acto de solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

"La conducen tres [oficiales] a pie por todo el hospital evadiendo mi presencia. No hay disponible en este momento una silla para trasladarla. Se nota que está con dolor fuerte y la han conducido por todo el hospital buscando otro pabellón", agregó Benítez en un audio publicado por el proyecto La Cola de la Libertad.

Benítez había declarado a Radio Martí que su hija "se cayó de espaldas" la semana pasada mientras hacía labores de limpieza en la cárcel del Guatao. En una llamada que hizo la activista a su familia comunicó que presentaba mucho dolor en el cuerpo y tenía inflamación en las caderas. Benítez detalló que su hija pasaba sentada en una silla de ruedas porque casi no podía caminar.

"Todavía sigo con dudas en la forma en que Thais ha sufrido esa caída. No sé qué pueda pasar. No tengo referencia si es un ingreso"

"Todavía sigo con dudas en la forma en que Thais ha sufrido esa caída. No sé qué pueda pasar. No tengo referencia si es un ingreso", dijo Benítez. La familia solo tenía conocimiento de que Franco iba a ser trasladada al hospital Calixto García para ser valorada por un neurólogo.

"Apelo a la Comisión de Derechos Humanos para que pongan su mano por favor en esto. No sé los daños hasta dónde fueron", suplicó entre lágrimas Benítez en el audio divulgado por La Cola de la Libertad. "El papá preguntó y yo también increpé a los oficiales de por qué no la trasladaban en una silla de ruedas y la opinión es nula, no contestan".

El martes pasado, otro de los detenidos en la calle Obispo, el reportero independiente Esteban Rodríguez, fue trasladado desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay al hospital Salvador Allende, en La Habana, tras dar positivo a covid-19. En la actualidad se encuentra ingresado en el hospital del centro penitenciario del Combinado del Este.

Desde la detención de los manifestantes, varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata. Algunos activistas de la Isla consideran que el país está viviendo "una nueva versión de la Primavera Negra" de 2003 tras el incremento de la represión por parte del régimen.

Solo en el mes de mayo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó más de 900 acciones violentas, algo que, denuncian, constata una "represión más amplia y personalizada" contra la sociedad civil con el objetivo de "silenciar a toda la disidencia".

