Adelantan a este jueves la decisión del Banco Central: ya no se puede pagar con Visa y Mastercard en Cuba

En la Plaza de Carlos III aún exhiben los carteles en las puertas de que se puede pagar con Visa y Mastercard, pero ya no es posible.

Los clientes que habían acudido a comprar a la tienda Vima hoy no pudieron comprar y estaban muy molestos

La Habana/Pese a que el Banco Central de Cuba (BCC) había anunciado este miércoles que las tarjetas Visa y Mastercard no podrían usarse a partir del 6 de junio, las tiendas ya no las están aceptando hoy. Lo avisó Fincimex ayer, a última hora de la tarde, en una publicación en sus redes sociales, pero la inmensa mayoría de la gente se ha enterado hoy, al acudir a las tiendas.

En Vima –asociación de la firma española de alimentación con Cimex–, un empleado dice que el sábado es “cuando se retira el banco” –refiriéndose a la entidad extranjera a la que en ningún momento han puesto nombre las autoridades–, pero que Fincimex tiene que hacer su cuadre periódico con el banco extranjero” y, para ello, “cerraron sus operaciones ayer a las dos de la tarde”. De hecho, completaba, “cuando intentamos, da inválida la tarjeta, no es que no queramos sino que no podemos”.

La explicación concuerda con el breve comunicado de la financiera del conglomerado militar Gaesa, que informaba de que “en aras de evitar posibles afectaciones económicas adicionales”, detenían operaciones a las 14:00 de este martes. Y proseguían: “Normalmente las operaciones de este tipo de tarjetas por POS [terminal electrónica de pago] requieren 72 horas para su liquidación desde el exterior, por lo que las operaciones financieras a efectuarse en el día de hoy terminarían su proceso después de la fecha de rescisión de los acuerdos suscritos con el banco extranjero y representarían pérdidas financieras para Cuba”.

“Cuando intentamos, da inválida la tarjeta, no es que no queramos sino que no podemos”

De esta manera, concluían, “debido a las ilegítimas acciones del Gobierno estadounidense se interrumpe una operación comercial que durante 32 años permitió la operación de las tarjetas Visa y Mastercard en Cuba de acuerdo a los estándares internacionales”.

De poco sirven las explicaciones sin antelación. Los clientes que habían acudido a comprar a Vima hoy, en previsión del plazo dado por el BCC, estaban visiblemente contrariados. “¿Entonces por qué dicen que a partir del sábado y ya hoy no se puede?”, protestaba una mujer tirándose del cabello y retorciéndose las manos.

En la Plaza de Carlos III comunican lo mismo, solo que, a diferencia de Vima, aún exhiben los carteles en las puertas de que se puede pagar con Visa y Mastercard.

Según el escueto texto del BCC difundido ayer, el motivo para que las tarjetas internacionales se retiraran de la Isla era que el "banco extranjero procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard" interrumpió el martes su relación con Fincimex.

Esa "interrupción", proseguía el comunicado, estaba relacionada "directamente" con la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 1 de mayo, que abrió la puerta a nuevas sanciones para funcionarios, instancias y empresas del régimen y que el Banco Central denomina "parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba".

Entrada de Vima, en Infanta, Centro Habana, ya sin el aviso de esas tarjetas internacionales. / 14ymedio

"El banco extranjero dio a conocer que a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del Imperio, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana", aseveraba la notificación, que no mencionaba si Visa y Mastercard han tomado cartas en el asunto. Sí indicaba que podrán seguir usándose las tarjetas de prepago "100% nacionales" Clásica y Tropical, así como la rusa Mir y la china UnionPay, además de efectivo.

La nota del BCC intentaba transmitir normalidad al final, pero la lista de alternativas confirmaba la dimensión del problema, porque la sustitución de esos plásticos por los permitidos está lejos de ser equivalente. Visa y Mastercard son los instrumentos más extendidos entre viajeros europeos, latinoamericanos y canadienses. Mir tiene un alcance limitado y se mueve en un contexto de sanciones internacionales contra Moscú, y UnionPay posee mayor presencia global, pero no forma parte de los hábitos de pago de la mayoría de los turistas que viajan a Cuba desde Occidente.

Para muchos residentes extranjeros, además, la tarjeta internacional era una vía directa de acceso a esos comercios sin depender del mercado informal de divisas, y un buen porcentaje de cubanos de a pie que compran en tiendas en dólares lo hacen con plásticos que le han sacado sus parientes en el extranjero.

La decisión de ese misterioso “banco extranjero” se suma a la de numerosas firmas que están abandonando la Isla en las últimas semanas, o poniendo fin a sus contratos con el Grupo de Administración Empresarial, específicamente sancionado por EE UU. Este mismo miércoles, la hotelera española Meliá confirmaba su retirada de 15 de los 34 hoteles que gestiona en la Isla, los que son propiedad de Gaesa. Antes, Iberostar dejó de operar y comercializar 12 hoteles y Blue Diamond Resorts anunció el cese total de sus operaciones en Cuba.

La minera canadiense Sherritt International, por su parte, uno de los mayores inversionistas extranjeros en Cuba, suspendió en mayo su participación directa en sus empresas mixtas en la Isla y anunció la repatriación de su personal, después de que Washington sancionara a Moa Nickel S.A., la sociedad que comparte con la estatal cubana Compañía General de Níquel. La multinacional, sin embargo, frenó después el plan de disolver sus negocios cubanos, al tiempo de que informaba que negocia con un ex consejero de Trump la compra de la mayoría de sus acciones.