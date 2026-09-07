Una adolescente, asesinada a golpes por su pareja de 29 años en La Habana

La diferencia de edad entre el agresor y la víctima pone en evidencia la desprotección que sufren las adolescentes involucradas en relaciones con hombres adultos.

La Habana/Camila González Arias, de 17 años, fue asesinada a golpes por su pareja, un hombre de 29 años, el pasado 21 de junio. El crimen ocurrió en la vivienda del agresor, en La Palma, municipio habanero de Arroyo Naranjo, según la información verificada por el Observatorio de Género Alas Tensas.

Según el relato de la plataforma independiente, la joven había asistido ese día a una fiesta en una piscina junto a su pareja, Carlos René Alfonso Gorejuria. Horas después, ambos se trasladaron a la vivienda de él, donde el hombre golpeó a la adolescente hasta provocarle la muerte.

Fuentes familiares citadas por Alas Tensas relatan que la madre del victimario intentó detenerlo en el acto y que ella también fue golpeada por él. Fue entonces que la madre llamó a la Policía, pero para cuando los agentes llegaron, Camila ya había muerto. El agresor fue detenido por las autoridades.

Camila González vivía en el barrio habanero de Lawton junto a su abuela y su hermana de 12 años. La adolescente colaboraba en los cuidados de la familia y acompañaba a su hermana menor, ya que su madre y su abuela están enfermas.

“La situación es bastante preocupante porque hay una total crisis dentro de las instituciones: no hay funcionamiento del aparato institucional”

La coordinadora de Alas Tensas, Yanelys Núñez, dijo a 14ymedio que considera alarmante el número de feminicidios registrados en el año –que ya superan a los de 2025– y señaló como especialmente inquietante la falta de respuesta de las instituciones cubanas.

“La situación es bastante preocupante porque hay una total crisis dentro de las instituciones: no hay funcionamiento del aparato institucional”, señaló la activista cubana. Núñez cuestionó el silencio de la organización estatal Federación de Mujeres Cubanas, a pesar de que ha recibido fondos de la cooperación internacional, incluso recursos procedentes de Canadá, para campañas de sensibilización y capacitación de policías y otros funcionarios.

Núñez vincula además la crisis energética que atraviesa la Isla con una mayor vulnerabilidad de las mujeres. El Observatorio ha documentado comunidades donde los apagones interrumpen las comunicaciones telefónicas y dificultan incluso contactar con la Policía o solicitar una ambulancia tras una agresión.

Además, señaló que Alas Tensas mantiene abiertos más de 12 casos de feminicidio ocurridos este año que todavía están pendientes de verificación, por lo que el número de víctimas podría aumentar. “La situación es terrible y sobre todo por el silencio que hay por parte de las autoridades con el número de casos de feminicidios. Nosotros hemos documentado casos de 17 años, pero también de 81 años: todo el rango de edad posible y en todas las provincias del país”.

El asesinato de Camila se suma así a un año en el que los registros independientes ya superan los datos de años anteriores

El caso de Camila González fue investigado durante varias semanas por Alas Tensas antes de ser incorporado a su registro. La organización señala que la joven es la quinta menor de edad asesinada este año en circunstancias que pueden considerarse como violencia machista. Antes fueron incluidos en su registro Katherine Cruz Aguilera, de 14 años; Gabriela Herrera Rodríguez, de 7; Camila Aguilera Peña, de 12, y Merlin Noay, de 17.

Para el Observatorio, la diferencia de edad entre el agresor y la víctima pone en evidencia la desprotección que sufren las adolescentes involucradas en relaciones con hombres adultos. La legislación cubana estableció en 2022 los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, el Código Penal no establece una prohibición general de las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes de 12 a 17 años. La protección penal depende de circunstancias como la existencia de violencia, intimidación, engaño, abuso de autoridad u otras relaciones de poder.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género informó que los tribunales cubanos juzgaron durante 2025 un total de 49 casos de mujeres de 15 años o más asesinadas por razones de género. La cifra fue presentada como una reducción frente a los 76 casos juzgados en 2024 y los 60 de 2023. Sin embargo, una jurista consultada por IPS advirtió que esos datos no representan necesariamente los feminicidios ocurridos durante esos años, y explicó que los casos juzgados en 2025 corresponden principalmente a hechos ocurridos en 2023 y 2024, debido a los retrasos en los procesos judiciales.

El asesinato de Camila se suma así a un año en el que los registros independientes ya superan los datos de años anteriores. Con este caso, Alas Tensas eleva a 51 su registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2026. Esa cifra no coincide con el conteo de 14ymedio, debido a diferencias en los criterios utilizados para clasificar algunas muertes violentas de mujeres.

El último balance de este diario se situaba en 45 víctimas tras el asesinato de Yadelaine Roque Torres, de 25 años, agredida por su ex pareja frente a su vivienda, en una zona rural cercana a El Cobre, en Santiago de Cuba.