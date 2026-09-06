Una joven de 25 años es asesinada cerca de El Cobre por su ex pareja, que se había fugado de prisión

Roque Torres, conocida como Yade, era madre de una niña de unos cinco años, fruto de una relación anterior.

Alas Tensas confirma también el feminicidio de una mujer de 64 años en Nuevitas, cuyo cuerpo apareció en un platanal

La Habana/Yadelaine Roque Torres, de 25 años, fue asesinada este viernes presuntamente por su ex pareja frente a su vivienda, en una zona rural cercana a El Cobre, en Santiago de Cuba. El hombre, que según el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) se había fugado de una prisión próxima, se suicidó horas después.

El crimen ocurrió en el poblado de Sabana, en La Caoba. Roque Torres, conocida como Yade, era madre de una niña de unos cinco años, fruto de una relación anterior. La menor presenció el ataque, de acuerdo con la información recopilada por el Observatorio.

El presunto agresor fue identificado en redes sociales como Yorgelis Vidal Ayarde, de 24 años. Según Alas Tensas, se encontraba bajo custodia del Estado antes de escapar y dirigirse hasta la casa de Roque Torres.

La noticia fue difundida inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y posteriormente confirmada por el Observatorio mediante fuentes comunitarias. Tras atacar a la joven, Vidal Ayarde huyó hacia la ciudad de Santiago de Cuba. Horas más tarde apareció muerto y, según Alas Tensas, se habría suicidado.

Bertha Veitia López, de 64 años, fue asesinada el 26 de agosto en Nuevitas presuntamente por un hombre conocido suyo

Las autoridades cubanas, como suele ocurrir en estos casos, no han informado públicamente ni sobre el asesinato de Roque Torres ni sobre la muerte del presunto agresor. Tampoco han explicado las circunstancias de la supuesta fuga, cuánto tiempo llevaba Vidal Ayarde fuera del penal o si existía alguna alerta previa sobre el peligro que podía representar para su ex pareja.

Alas Tensas confirmó además otro feminicidio ocurrido días antes en Camagüey. Bertha Veitia López, de 64 años, fue asesinada el 26 de agosto en Nuevitas presuntamente por un hombre conocido suyo.

El cadáver de Veitia López fue hallado en un platanal. El Observatorio asegura que las condiciones en las que apareció revelaban “gran crueldad y misoginia” y precisó que el sospechoso se encuentra bajo custodia policial.

Con estas dos verificaciones, Alas Tensas eleva a 50 su registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2026

Sobre este segundo caso han trascendido muchos menos detalles. Se desconoce la relación exacta entre la víctima y el presunto agresor, las circunstancias en que ocurrió el asesinato y cuánto tiempo transcurrió hasta que fue encontrado el cuerpo. Los medios oficiales tampoco han informado sobre el crimen.

Con estas dos verificaciones, Alas Tensas eleva a 50 su registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2026. Esa cifra no coincide con el conteo de 14ymedio, debido a diferencias en los criterios utilizados para clasificar algunas muertes violentas de mujeres.

El último balance de este diario se situaba en 43 víctimas tras la muerte, el pasado 27 de agosto, de Lenia Valdés Amador, de 81 años. La mujer falleció como consecuencia de las heridas sufridas cuatro días antes durante el mismo ataque en el que fue asesinada su hija, la ginecóloga Yanelkys Alonso Valdés, en Güines, Mayabeque. Ambos crímenes fueron atribuidos a la ex pareja de Alonso Valdés. Los dos nuevos casos elevan ahora a 45 el registro de 14ymedio.

Alas Tensas y otras plataformas feministas independientes reclaman desde hace años una ley integral contra la violencia de género

Las organizaciones independientes han denunciado reiteradamente las dificultades para mantener estos registros ante la falta de estadísticas oficiales actualizadas y detalladas. Muchos casos deben reconstruirse a partir de denuncias de familiares, publicaciones en redes sociales, testimonios comunitarios y, en ocasiones, informaciones aparecidas en medios locales.

El Gobierno cubano ha comenzado en los últimos años a divulgar algunos datos sobre asesinatos de mujeres, pero las estadísticas oficiales no permiten seguir con rapidez la evolución de la violencia machista ni abarcan necesariamente todos los casos documentados por los observatorios independientes.

En agosto, la Oficina Nacional de Estadística e Información informó de que durante 2025 se celebraron 49 juicios relacionados con feminicidios, pero no publicó los nombres de las víctimas, las fechas de los asesinatos ni las sanciones impuestas en cada proceso.

Alas Tensas y otras plataformas feministas independientes reclaman desde hace años una ley integral contra la violencia de género, refugios para mujeres amenazadas, sistemas de alerta y mecanismos de prevención capaces de actuar antes de que las amenazas terminen en asesinatos.