Muere la madre de la doctora asesinada en Mayabeque como resultado del mismo ataque

Yanelkys Alonso Valdés, doctora especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Materno de Güines, fue asesinada el pasado domingo.

Alas Tensas calificó el caso de “extrema crueldad y misoginia” por tratarse de la agresión contra una anciana encamada

Madrid/El jueves 27 de agosto falleció Lenia Valdés Amador, madre de Yanelkys Alonso Valdés, la doctora asesinada el 23 de agosto en Mayabeque. La mujer de 81 años murió en el hospital donde permanecía ingresada tras resultar herida en el mismo ataque en el que perdió la vida su hija, a manos de su ex pareja.

El Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat) confirmó este viernes la muerte de Valdés Amador y señaló que la anciana, que se encontraba encamada en el momento del ataque, falleció como consecuencia de las heridas sufridas. La organización calificó el caso de “extrema crueldad y misoginia, de total brutalidad”, al tratarse de la agresión contra una anciana que no podía valerse por sí misma.

Yanelkys Alonso Valdés, doctora especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Materno de Güines, de 55 años, fue atacada alrededor de las 5 de la mañana del pasado domingo. Según la información confirmada por Alas Tensas, el agresor, ex pareja de Alonso Valdés, entró armado en la vivienda y atacó a la doctora, su madre y un familiar que acudió a socorrerlas. Alonso Valdés murió en el lugar, su madre quedó gravemente herida y el familiar que intentó ayudarlas también resultó lesionado.

Tras los ataques, el agresor, quien también trabajaba en el mismo centro hospitalario que Alonso Valdés, se autolesionó, pero sobrevivió a sus heridas. El hombre permanece bajo custodia policial y fue trasladado a otro hospital para recibir atención médica.

La organización calificó el caso de “extrema crueldad y misoginia, de total brutalidad”, al tratarse de la agresión contra una anciana que no podía valerse por sí misma

Según información recabada por la plataforma Nio Reportando un crimen, tras la agresión, la madre de la doctora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a un neumotórax. Falleció alrededor de la medianoche del jueves.

Con este, son 43 los feminicidios registrados por 14ymedio en el año. La cifra supera, en menos de ocho meses, la registrada por este medio durante todo 2025.

El conteo de Alas Tensas se eleva a 48 casos en 2026, ya que en su lista incluyen crímenes contra mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

Los más recientes feminicidios se confirmaron a comienzos de mes, con los casos de Adis Glennis Rodríguez Mulet, de 34 años y embarazada de siete meses, quien murió el pasado 29 de julio en Bayamo, Granma, debido a las lesiones provocadas por su pareja, y el de Ana Luisa Baños González, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 14 de julio en Paso Real de San Diego, en el municipio pinareño de Los Palacios.

En la mayoría de los ataques confirmados por el Observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional

En la mayoría de los ataques confirmados por el Observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional. Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 362 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue 2023, con 90.

La ONG añade que “denunciar estos crímenes permite romper el silencio institucional, preservar la memoria de las víctimas, identificar patrones de violencia y exigir medidas de prevención, protección y justicia. Este trabajo resulta indispensable en un país donde no existen cifras oficiales actualizadas y verificables sobre feminicidios”.