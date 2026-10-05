La Aduana autoriza excedentes de importaciones para los particulares y cobrará las tasas en dólares

La Aduana permitirá que los viajeros legalicen en dólares mercancías que excedan los límites establecidos o que sean consideradas de carácter comercial, en lugar de proceder directamente a su decomiso.

Se aplicarán aranceles del 15% para mercancías de hasta 2.000 dólares y del 30% para valores superiores a 6.000

Madrid/A partir de la próxima semana, cuando entre en vigor el Decreto-Ley publicado este lunes en la Gaceta Oficial, las personas físicas en Cuba podrán realizar importaciones con carácter comercial, tanto a través del equipaje como a través de envíos, algo vetado hasta ahora. Se trata de un cambio estructural en las normas arancelarias y forma parte de las 176 medidas para reformar la economía.

Se permite así que los viajeros y receptores de paquetes formalicen ante la Aduana General aquellos productos que, por su cantidad o “repetición”, excedan los límites personales vigentes.

El decreto sustituye el decomiso automático de determinados excedentes por un segundo despacho comercial, con aranceles de hasta el 30%. Tanto el pago del impuesto aduanero como los servicios de ese despacho se harán de manera obligatoria en dólares.

Es decir, la Aduana cubana permitirá que los viajeros legalicen en dólares mercancías que excedan los límites establecidos o que sean consideradas de carácter comercial, en lugar de proceder directamente a su decomiso. Este, sin embargo, se mantiene para determinadas infracciones, como el caso de mercancías cuya entrada esté prohibida o declaraciones fraudulentas.

Después se abrirá un nuevo despacho, independiente del anterior, para los productos excedentes o considerados comerciales

Cuando los inspectores detecten que parte de un equipaje supera los límites permitidos o tiene carácter comercial, dispone el texto, primero se despachará la mercancía que sí cumple las condiciones de la importación no comercial. Después se abrirá un nuevo despacho, independiente del anterior, para los productos excedentes o considerados comerciales.

La propia norma pone como ejemplo a un pasajero que lleve 90 kilogramos de zapatos de mujer. La Aduana podrá admitir cinco kilogramos como importación no comercial y enviar el resto a un segundo despacho, en el que se aplicará el régimen comercial y el pago correspondiente en dólares.

Algo similar ocurre con otros productos. En el caso de mercancías valoradas mediante declaración, factura o valores de referencia, la normativa establece, con carácter general, que pueden admitirse hasta cinco unidades de un mismo tipo cuando su valor no supera los 50 dólares, y hasta tres cuando supera ese importe; el excedente puede pasar al nuevo despacho comercial. La propia ley utiliza como ejemplo cinco tazas de baño valoradas en 55 dólares cada una: tres entrarían por el régimen ordinario y las restantes pasarían al despacho comercial.

Para las importaciones comerciales realizadas por viajeros se establece una tarifa progresiva: hasta 2.000 dólares, un 15%; más de 2.000 y hasta 4.000 dólares, un 20%, más de 4.000 y hasta 6.000 dólares, un 25%, y más de 6.000 dólares, 30%. Para los envíos, directamente se aplica un arancel del 30%. El cálculo se realiza sobre el valor de importación.

Si la persona no acepta pagar en dólares ni tampoco el reembarque "en los términos establecidos", indica el decreto, "la Aduana aplica la medida administrativa correspondiente"

La norma permite utilizar tarjetas nacionales o internacionales denominadas en dólares y el efectivo queda limitado a los aeropuertos y a las entidades habilitadas para ello. También contempla qué ocurre si el pasajero no quiere pagar esos derechos en dólares.

Una vez terminado el despacho ordinario, la Aduana puede iniciar el segundo despacho siempre que el titular esté de acuerdo. Si este manifiesta su desacuerdo con el pago en divisa, puede solicitar el “reembarque” de las mercancías, “de acuerdo con las reglas específicas establecidas para ese procedimiento”.

Si la persona no acepta pagar en dólares ni tampoco el reembarque “en los términos establecidos”, indica el decreto, “la Aduana aplica la medida administrativa correspondiente, conforme a la legislación vigente”.

La resolución, que sustituye a una anterior de 2022, establece reglas específicas para distintas categorías. En los electrodomésticos, por ejemplo, se aceptan hasta dos artículos del mismo tipo, siempre que sean variados y que el valor total se mantenga dentro del límite correspondiente. Los equipos que excedan las cantidades o sean considerados comerciales pasan al nuevo procedimiento de despacho.

En informática y comunicaciones se admiten hasta tres equipos de cómputo y hasta cinco teléfonos celulares o inteligentes, además de los límites específicos establecidos para otros dispositivos. La norma también establece cantidades y valores de referencia para muebles, materiales de construcción, herramientas, artículos deportivos y otras mercancías.

La nueva regulación amplía y precisa las posibilidades de importar determinados vehículos.

Los pasajeros pueden importar, bajo las condiciones establecidas, hasta dos ciclomotores o motocicletas eléctricas

Los pasajeros pueden importar, bajo las condiciones establecidas, hasta dos ciclomotores o motocicletas eléctricas. También se contempla la importación de un ciclomotor o motocicleta de combustión interna de hasta 250 centímetros cúbicos, con o sin sidecar, así como triciclos eléctricos o triciclos de combustión de hasta 250 cc con más de dos plazas y capacidad adicional de carga o pasaje.

Para los envíos también se permite un ciclomotor o motocicleta eléctricos o de combustión, con o sin sidecar, o un triciclo que cumpla las condiciones establecidas.

Uno de los beneficios que se mantiene es la posibilidad de importar una sola vez un automóvil o auto rural totalmente eléctrico. Si llega acompañado de su correspondiente estación de carga con fuentes renovables de energía, queda exonerado del impuesto aduanero. Si no incluye esa estación, se aplica el arancel correspondiente.

El texto dispone además que la importación de motocicletas de combustión y determinados triciclos por personas naturales puede realizarse una vez cada cinco años.

Hasta ahora, en Cuba estaba vigente una exención del pago del impuesto aduanero para la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos que lleguen a la Isla como equipaje de pasajeros. Aquella medida se dictó en 2021, luego de las multitudinarias manifestaciones del 11 de julio en toda la Isla, y fue prorrogada cada vez que vencía el plazo.