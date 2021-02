¿Frío o miedo a la factura eléctrica?

Este jueves la céntrica esquina de Neptuno y Águila en La Habana parecía distinta. Desde que en la emblemática tienda Roseland se abrió un comercio en moneda libremente convertible, el lugar se ha llenado de ansiosos clientes que buscan comprar algún electrodoméstico desaparecido de la red de venta en moneda nacional. Pero hoy, a pesar del suministro de aparatos de aire acondicionado, el lugar estaba prácticamente vacío.

Los splits, con capacidad para una tonelada de refrigeración, cuestan 310 dólares en Roseland pero se pueden vender hasta en el doble de ese precio en mercado negro, por lo que tienen una alta demanda no solo entre quienes quieren refrescar alguna zona de su casa sino también entre los revendedores de mercancías. Todo eso provoca largas colas cada vez que se corre la voz de que "han llegado" a la tienda los aparatos de climatización.

Ahora, el comprador sabe que no solo deberá desembolsar una considerable suma para adquirir el dispositivo sino que tendrá que prepararse para los nuevos costos del suministro eléctrico

¿Qué ha pasado este febrero para que el entusiasmo de los clientes no sea tan evidente? ¿Las bajas temperaturas que se experimentan en el occidente cubano han hecho olvidar los rigores del largo verano en esta Isla? La respuesta puede estar en la nueva tarifa eléctrica que rige desde inicios de este año y ya está generando abultadas facturas en aquellas casas donde al menos una habitación tiene un aire acondicionado. El temor a tener que pagar cifras de hasta cuatro dígitos espanta a los cubanos.

En enero pasado, una avalancha de reclamos obligó al Gobierno a reducir el aumento de la tarifa eléctrica especialmente entre los clientes residenciales que gastan entre 251 y 500 kWh mensuales, los más afectados con las tarifas anunciadas con anterioridad. No obstante, los consumidores por encima de los 300 kWh, la mayoría de hogares que cuentan con equipos de climatización, siguen entre los más afectados por la subida.

Los splits pasaron de ser un símbolo de estatus a convertirse en un dolor de cabeza. Ahora, el comprador sabe que no solo deberá desembolsar una considerable suma para adquirir el dispositivo sino que tendrá que prepararse para los nuevos costos del suministro eléctrico. "La cuenta no da", al decir de un curioso transeúnte que este jueves pasaba por las afueras de la tienda y también se sorprendió de que no hubiera una fila para comprar.

Dentro, las cajas de splits se apilaban junto a otras con hornos eléctricos, freidoras de aire, sartenes y ollas arroceras. Todos, electrodomésticos que hasta hace poco eran altamente demandado y hoy "son huecos negros que se tragan el dinero", como remató el mismo caminante tras ver a un único comprador llevarse dos cajas con aires acondicionados en un bicitaxi.

