El aislamiento de 'Spiderman' comenzó antes de su arresto, cuenta un compañero del luchador

"Arca decía que Javier era como un hermano, pero cuando cayó preso le dio completamente la espalda".

"Lo quieren preso porque la gente lo veía como un líder. Era un campeón, un deportista conocido. Sabían que mucha gente podía identificarse con él"

La Habana/El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió esta semana a poner el foco sobre el caso del luchador cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recordó en X que el campeón de la Liga Cubana de Artes Marciales Mixtas (CFL) fue detenido en abril por expresar pacíficamente desde el balcón de su casa las penurias que sufren los cubanos y denunció que el régimen aún no le ha formulado cargos, "lo que demuestra que su detención carece por completo de fundamento".

El pronunciamiento coincide con un momento especialmente delicado para el deportista, que permanece en prisión preventiva mientras su defensa ha visto rechazadas cuatro solicitudes de cambio de medida cautelar. Un antiguo compañero de entrenamiento, que habló con 14ymedio bajo condición de anonimato por temor a represalias, reconstruye ahora la historia menos conocida del peleador: la de un campeón que, según quienes compartieron con él dentro del circuito de las MMA, ya había empezado a quedar aislado mucho antes de terminar en una celda del Combinado del Este.

"Era un muchacho sano, tranquilo y completamente enfocado en el deporte", cuenta su compañero. "Nunca lo vi metido en drogas, ni en delincuencia, ni abusando de nadie. Tenía un nivel altísimo de artes marciales, pero era respetuoso hasta con los rivales".

"Siempre decía entre amigos que esto era una dictadura y que el comunismo era un desastre, pero no quería marcarse. Hasta que llegó un momento en que simplemente explotó"

El testimonio ofrece una mirada a una etapa poco conocida del peleador que, según quienes compartieron con él desde 2020, ya expresaba en privado un profundo rechazo al sistema político cubano, aunque evitaba hacerlo públicamente para no comprometer su carrera.

"Siempre decía entre amigos que esto era una dictadura y que el comunismo era un desastre, pero no quería marcarse", recuerda. "Hasta que llegó un momento en que simplemente explotó".

Su protesta terminó convirtiéndose en un símbolo. Las imágenes del campeón de MMA denunciando desde el balcón de su vivienda las condiciones de vida en Cuba circularon ampliamente en redes sociales antes de su arresto. Pero, según su antiguo compañero, la ruptura entre Javier y parte del entorno de las artes marciales había comenzado mucho antes.

Martín fue una de las figuras más conocidas de la CFL y mantenía una estrecha relación con Alejandro Arca, fundador de la organización y promotor del desarrollo de las MMA en Cuba. "Fuera del deporte se trataban como hermanos", asegura. Sin embargo, esa relación se deterioró con el tiempo.

El entrevistado sostiene que el peleador empezó a sentirse marginado dentro de la liga debido a sus posiciones políticas y a sus discrepancias con la dirección del proyecto. Según su versión, Javier estaba convencido de que intentaban apartarlo progresivamente del circuito competitivo.

"Javier no quiso firmar con Ferrante y eso tampoco gustó. Ya venían apartándolo y aquello terminó de complicar las cosas"

Como ejemplo menciona el combate en el que perdió el cinturón de campeón. Afirma que fue programado para defender el título cuando aún no se había recuperado de una derrota por sumisión, unas semanas antes, en la que quedó inconsciente durante varios segundos.

El antiguo compañero también vincula ese deterioro a la negativa de Martín a firmar un contrato con Ferrante, productor musical y fundador de la agencia Planes Records, que, según explica, representa comercialmente a la CFL.

"Javier no quiso firmar con Ferrante y eso tampoco gustó. Ya venían apartándolo y aquello terminó de complicar las cosas", sostiene. Según su versión, la relación de Ferrante con Arca terminó influyendo en el trato que recibió Martín dentro de la organización. "Arca decía que Javier era como un hermano, pero cuando cayó preso le dio completamente la espalda", afirma. Resulta evidente el contraste entre el reconocimiento que recibió como campeón y el silencio que ha rodeado su encarcelamiento.

Quienes conocieron la estrecha relación entre Martín y varias figuras del mundo de las artes marciales afirman que esperaban alguna muestra pública de respaldo tras su detención. Esa reacción nunca llegó.

La Fiscalía intenta sostener la acusación de incitación a la violencia por los videos grabados durante sus protestas

Mientras tanto, la situación judicial del peleador continúa deteriorándose. La Fiscalía intenta sostener la acusación de incitación a la violencia por los videos grabados durante sus protestas, una imputación que familiares y organizaciones de derechos humanos consideran infundada.

Para su antiguo compañero, el caso tiene una explicación distinta. "No lo quieren preso porque sea un delincuente", afirma. "Lo quieren preso porque la gente lo veía como un líder. Era un campeón, un deportista conocido. Sabían que mucha gente podía identificarse con él".

La historia del luchador ya no gira alrededor de un cinturón ni de una victoria sobre el octágono. El hombre que durante años fue reconocido por su disciplina y su capacidad para imponerse a sus rivales enfrenta ahora un combate mucho más desigual: demostrar su inocencia desde una celda de máxima seguridad en un país sin separación de poderes, mientras las máximas figuras del deporte al que dedicó buena parte de su vida guardan silencio.