En una carta manuscrita, 'Spiderman' cuenta su brutal secuestro por la Seguridad del Estado

El atleta Javier Martín, ahora convertido en preso político, solicita a la fiscalía que modifique la medida cautelar a cambio de "no enfrentar el sistema de manera abierta"

La Habana/La organización jurídica independiente Cubalex publicó este viernes una carta manuscrita enviada desde la prisión por el deportista y preso político Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman, en la que describe la violencia de su detención y las múltiples irregularidades de su reclusión en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana.

Martín Gutiérrez fue arrestado el pasado 24 de febrero en el municipio habanero de Marianao, tras nueve días de protesta pacífica desde el balcón de su casa. En la carta manuscrita, el joven califica la detención como “literalmente un secuestro” ocurrido en la esquina de las calles 43 y 90 al salir de entrenar, momento en el cual fue agredido por “casi 10 oficiales de la seguridad”.

Spiderman escribe: “Me atacaron a traición y, ya inmovilizado, me apretaron los testículos y me golpearon. Se ensañaron propinándome golpes en la parte posterior de la cabeza”, además de golpes en la nuca y en las sienes.

Me atacaron a traición y, ya inmovilizado, me apretaron los testículos y me golpearon. Se ensañaron propinándome golpes en la cabeza

El testimonio del deportista contradice la justificación oficial difundida por el medio estatal Razones de Cuba, en la que se intentó presentar la reclusión como parte de una supuesta evaluación clínica para determinar su estado mental y “ayudarlo”.

La hermana del deportista, Yuneisy Gutiérrez, había rechazado en declaraciones a 14ymedio la versión difundida por el medio oficialista. Según afirmó, el Gobierno intentaba “minimizar la imagen de Javier todo lo más que pueda” y desacreditarlo. Esa versión oficial quedó descartada tras el examen médico realizado posteriormente, motivo por el cual la defensa solicitó un cambio de medida cautelar.

La carta de Spiderman continúa describiendo la violencia tras la golpiza: durante el traslado en el vehículo hacia la estación “me pusieron de cabeza y al rato me acostaron y pisaron la cabeza”. Las lesiones sufridas no fueron atendidas durante 24 horas. Una vez llevado a Villa Marista, el deportista tuvo que pedir que le limpiaran y atendieran las heridas.

Martín Gutiérrez denuncia que ha vivido “muchas irregularidades” en su reclusión, entre ellas la mala alimentación dentro del centro: “la comida en mal estado, por lo cual bajé 25 libras”. También asegura que sufrió la pérdida y manipulación de sus pertenencias personales “de las que nadie se ha hecho responsable”.

No me siento arrepentido, más bien decepcionado de todo

Al final de la carta, el prisionero político pide a la fiscalía el cambio de medida cautelar y se compromete “a no realizar ninguna manifestación, ni enfrentar el sistema de manera abierta, ni denunciar más problemas sociales. No me siento arrepentido, más bien decepcionado de todo”.

El cierre del texto muestra el efecto del aparato represivo sobre un joven que protestaba en soledad y sin violencia. Tras semanas de encierro, el compromiso de Spiderman de abandonar cualquier forma de manifestación pública, es un gesto que refleja el desgaste psicológico y el aislamiento que buscan producir este tipo de detenciones.

Carta manuscrita enviada por Javier Martín desde Villa Marista. / Facebook/Cubalex

A pesar del apoyo recibido de las redes sociales y de organizaciones independientes como Cubalex, Yuneisy Gutiérrez había declarado a 14ymedio que su hermano se sintió afectado por la falta de apoyo público durante los días en que protestó solo desde el balcón de su casa. Sin embargo, la joven también negó que sus protestas hubieran provocado rechazo entre los vecinos de Marianao –como sostuvo la publicación estatal–, “más bien me atrevo a decir que los vecinos están súper orgullosos”, aseguró.

Antes de su arresto, Martín Gutiérrez pasó más de una semana lanzando consignas como “¡Libertad!” y “¡El sistema comunista está muerto!”. Según declaró a Martí Noticias Lisandra Cuza, pareja del deportista, la investigación se ha centrado en los videos de esas protestas publicados en Facebook, especialmente en aquellos donde menciona al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

En uno de los videos habló del presidente del país. Eso ellos lo toman, no como una amenaza, sino como algo que atenta contra la Seguridad del Estado

“En uno de los videos habló del presidente del país. Eso ellos lo toman, no como una amenaza, sino como algo que atenta contra la Seguridad del Estado”, afirmó.

En su publicación, Cubalex exige la libertad inmediata de Martín Gutiérrez, garantías para su integridad física y el fin de la represión contra quienes ejercen el derecho a la protesta. La organización concluye con una consigna que se repite en las redes sociales en apoyo al deportista: "Javier Martín no está solo”.