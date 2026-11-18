Solo en octubre, los espaguetis aumentaron un 23% y la carne de cerdo un 13,3%, el IPC oficial registra un incremento interanual del 32,7%

La Habana/Los precios siguen disparados en Cuba y llevar los alimentos a la mesa cuesta cada vez más. Según el último informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), correspondiente a octubre, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 50,72% respecto al mismo mes de 2025. La cifra supera ampliamente la inflación general, que alcanzó el 32,70% interanual y duplica el 15,41% registrado un año antes.

Solo en octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 4,30%, frente al 3,37% de septiembre. Desde enero, la subida acumulada llega al 30,23%, mientras que en los diez primeros meses de 2025 había sido del 11,94%. La inflación, lejos de dar tregua, se ha intensificado en la segunda mitad del año. Agosto registró un aumento mensual del 4,92% y, aunque septiembre trajo una ligera moderación, los precios volvieron a tomar impulso en octubre.

La comida es la principal responsable de esta escalada. Según la Onei, los alimentos y las bebidas no alcohólicas son responsables del 71,7% del aumento mensual del IPC. En octubre, esta categoría se encareció un 6,97%, con la carne de cerdo a la cabeza. Su precio subió un 13,29%, mientras que el jamón aumentó un 7,28%.

Las mayores subidas porcentuales de octubre corresponden a las pastas

La carne de cerdo acumula un encarecimiento del 25,4% en apenas dos meses. En septiembre ya había subido un 10,7%, según recogió este diario al analizar el informe anterior, que también destacaba el aumento del 11,7% de las salchichas y el perro caliente, dos productos a los que muchas familias recurren para resolver una comida sin gastar tanto como en la carne fresca.

Las mayores subidas porcentuales de octubre, sin embargo, corresponden a las pastas. Los espaguetis aumentaron un 22,73% y los coditos un 18,47%, mientras que el refresco en polvo se encareció un 15,26%. No obstante, la Onei registró una bajada del 12,99% en el aceite comestible y del 6,90% en los huevos de gallina.

El informe complementario de precios mínimos y máximos, publicado también por la institución, ofrece una idea más concreta de lo que cuesta comprar alimentos en los mercados cubanos. En La Habana, la libra de lomo de cerdo con hueso llegó a 2.000 pesos y la de pierna a 1.800. En Cienfuegos, el lomo alcanzó también los 2.000 pesos, mientras que en Las Tunas la pierna se vendió hasta por 1.900.

El arroz aparece en las estadísticas oficiales con un precio máximo de 1.150 pesos la libra en La Habana, una cifra que despierta dudas. Es posible que la Onei haya confundido la unidad de medida y registrado como precio por libra el correspondiente a un paquete de un kilogramo de arroz importado. El informe no ofrece detalles que permitan aclarar esta posible equivocación. Por su parte, los frijoles negros alcanzaron los 1.200 pesos la libra en Artemisa, el ajo llegó a 2.600 en Santa Clara y la cebolla a 2.000 en Cienfuegos y Camagüey.

Fuera de la alimentación, las bebidas alcohólicas y el tabaco acumulan una inflación interanual del 62,66%

Los productos envasados tampoco escapan a los precios prohibitivos. En Guantánamo se registró un máximo de 5.000 pesos por un litro de aceite, y en Santiago de Cuba un paquete de medio kilogramo de leche entera en polvo llegó a 4.800 pesos. Se trata de los precios más altos observados por la Onei, no de los valores promedio de cada territorio.

El encarecimiento de estos productos viene de meses atrás. En julio, el precio máximo del litro de aceite registrado en La Habana rozaba los 2.800 pesos, mientras que en octubre alcanzó los 3.944 pesos, un aumento de casi el 41% entre ambos registros.

Fuera de la alimentación, las bebidas alcohólicas y el tabaco acumulan una inflación interanual del 62,66%, y los restaurantes y hoteles, del 43,89%. En octubre, los cigarros fuertes se encarecieron un 11,70% y la cerveza embotellada o enlatada un 13,25%.

Las estadísticas oficiales presentan, además, importantes limitaciones. La Onei reconoce que el 89,31% de las observaciones de precios correspondientes a la categoría de Salud tuvo que ser sustituido por estimaciones estadísticas, un procedimiento conocido como imputación para productos que no están disponibles. Esto explica que se registre un aumento de precios en ese sector de apenas un 0,27% en un año. El problema no es nuevo. En abril, la tasa de imputación en Salud había alcanzado el 91,5%.

Para calcular el IPC, la Onei recoge unos 30.000 precios en 7.761 establecimientos de 18 municipios. El 86,84% de esos locales pertenece al sector no estatal. La institución aclara que sus resultados representan al país en conjunto y no permiten conocer la inflación de cada provincia.