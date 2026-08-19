Los precios del aceite y la leche en polvo aceleran la inflación en Cuba

En julio, el IPC mensual subió un 2,56%, el acumulado desde enero un 15,12% y el interanual un 20,70%

Madrid/Un mes más, los datos oficiales –mucho más benévolos que cálculos independientes, como los del economista Steve Hanke– vuelven a respaldar lo que los cubanos de a pie comprueban cada día: la inflación no da tregua. Según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), el índice de precios al consumidor (IPC) subió en julio un 2,56% respecto al mes anterior.

El aumento acumulado de los precios alcanzó el 15,12% desde enero, mientras que la variación interanual se situó en el 20,70%, muy por encima del registrado el año anterior por el mismo período (14,37%). Hanke, por su parte, en un gráfico publicado este mismo martes, sitúa a la Isla dentro de los países con más inflación del mundo, con 67% interanual, solo por detrás de Venezuela, Irán, Corea del Norte y Sudán.

Como principal factor de la subida (en un 63,18% del total) se encuentran, de nuevo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Estos crecieron un 3,51% durante el mes, por encima del promedio general. Su peso en la cesta de consumo hace que este incremento tenga una incidencia muy superior a la de otras divisiones, cuyos precios aumentaron incluso a un ritmo mayor, como las bebidas alcohólicas y el tabaco (que subieron un 6,07%) y, en menor medida, restaurantes y hoteles (3,68%).

En los datos presentados este miércoles por la Onei no se reflejan aún las nuevas medidas implementadas por los gobiernos provinciales para intentar detener la inflación

Entre los alimentos, la palma de los elevados costos se lo lleva el aceite envasado, que ha oscilado oficialmente entre los 1.400 pesos el litro (el precio mínimo registrado en Pinar del Río) hasta casi los 2.800 (en La Habana). Le sigue la leche en polvo, entre los 900 y los 1.500 pesos la libra.

Respecto al transporte, registró un aumento mensual del 1,05% y aportó el 4,06% de la subida, mientras que los bienes y servicios diversos aumentaron un 2,33%, con un efecto del 4,86%. Los muebles y artículos para el hogar subieron un 2,22% y contribuyeron con el 2,10% al incremento general.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia menor. Los servicios de la vivienda aumentaron un 1,60%, con un efecto del 1,32%; las prendas de vestir y el calzado, un 1,30%, con un efecto del 0,97%; y recreación y cultura, un 0,80%, con un efecto del 0,50%. Las comunicaciones apenas variaron, un 0,08%, mientras que los precios de la salud disminuyeron un 0,01%.

En los datos presentados este miércoles por la Onei no se reflejan aún las nuevas medidas implementadas por los gobiernos provinciales para intentar detener la inflación, que consisten básicamente en precios topados, control de beneficios comerciales, inspecciones y multas. El resultado de la nueva normativa, no obstante, ya se empieza a ver en las calles: productos perdidos, subida exponencial de los alimentos en el mercado informal y, sobre todo, negocios cerrados.