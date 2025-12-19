Alina Bárbara López, Jenny Pantoja y Fernández Era, liberados tras horas de detención

La hija de la profesora, Lilian Borroto López, arrestada por quejarse de la situación de su madre, también está en casa

Madrid/Cerca de la medianoche de este jueves, la activista Jenny Pantoja Torres –convaleciente de chikunguña– era liberada tras varias horas de arresto en la estación policial de Dragones y Zulueta, en La Habana. Fue la última en salir de lo que sus amigos califican como secuestro, ya que la profesora Alina Bárbara López Hernández –que se manifiesta con ella el 18 de cada mes en el Parque Libertad de Matanzas– y el periodista Jorge Fernández Era, que realizaba la misma acción junto a ella, salieron horas antes.

También este jueves estuvo arrestada Lilia Borroto López, hija de López Hernández, que se manifestó para protestar por la situación de su madre.

"Ya soltaron a Jenny de la estación donde estaba secuestrada, y digo secuestrada porque no es otra cosa detenerte sin cometer delito para someterte a un calabozo sucio que parece un barracón, mientras te intimidan y amenazan, para luego liberarte. Gracias a todos los que apoyaron en las redes y a Leo, Gretel y Alina que nos acompañaron a su esposo y a mí fuera de la estación para que no estuviera sola. Mientras ustedes se dividen, nosotros vamos a multiplicar el apoyo y la solidaridad, a ver a cómo tocamos", escribió en redes sociales su amiga, la activista Miryorly García.

Poco antes, Cecilia Borroto López había confirmado la salida de su madre y su hermana, contagiada de chikunguña también. "Mi madre, Alina Bárbara López Hernández, está bien, pero muy exhausta, al igual que Jorge Fernández Era y mi hermana Lilian Borroto López. Llegaron a casa sin probar bocado en todo el día y en medio de un apagón. Ahora deben reponerse", dijo la joven, que avanzó que este viernes los afectados explicarán detenidamente lo sucedido y adelantó que les levantaron "actas de advertencia por motivos ilógicos".

López y Fernández Era fueron arrestados por la Policía cuando se dirigía a realizar su habitual protesta por la libertad de los presos políticos cubanos. “Iba camino al parque para su protesta habitual. Me envió un mensaje antes de que la detuvieran”, dijo Lilian a 14ymedio antes de ser detenida, cuando se dirigía a manifestarse para pedir que liberasen a su madre.

Alina Bárbara López y Jenny Pantoja tienen un juicio pendiente, la primera por desacato, desobediencia y atentado, mientras que a la segunda se le atribuye solo este último delito. La Fiscalía ha solicitado, respectivamente, cuatro y tres años de privación de libertad, sustituibles por trabajo correccional sin internamiento, pero la historiadora ha calificado el caso de “farsa judicial” por motivos políticos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, afirmó que los arrestos ocurren "en un contexto marcado por amenazas administrativas y acciones de control por parte de la Seguridad del Estado, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación".