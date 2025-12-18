Arrestan en Matanzas a Alina Bárbara López Hernández y a Jorge Fernández Era

La Habana/La profesora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este jueves por fuerzas policiales cuando se dirigía al Parque de la Libertad, en el centro de Matanzas, donde cada día 18 realiza una manifestación pacífica en defensa de los derechos humanos.Aquí lo que alegan, la violación de la prisión domiciliaria que tiene impuesta.

Según información confirmada por su familia, la académica fue interceptada cerca del estadio Victoria de Girón y trasladada a la unidad policial de la Playa, donde permanecía retenida.

Su hija, Lilian Borroto López, había advertido que saldría a manifestarse si su madre no era liberada. “Iba camino al parque para su protesta habitual. Me envió un mensaje antes de que la detuvieran”, dijo Lilian en declaraciones ofrecidas previamente a 14ymedio.

Horas después, Borroto fue detenida mientras se disponía a ejercer esa acción cívica. La información fue difundida por su hermana Cecilia Borroto López a través de redes sociales, donde denunció que la médica –enferma de arbovirus en el momento del arresto– fue trasladada en un vehículo civil y calificó el hecho como un “secuestro”. Desde su perfil de Facebook, Cecilia también confirmó que el activista y escritor Jorge F. Era, también se encuentra detenido junto con madre e hija.

Las detenciones provocaron reacciones de solidaridad en redes. La académica Jenny Pantoja dijo que se sumaría a las protestas si los arrestados no eran liberados y advirtió sobre el aumento del hostigamiento hacia quienes participan en la protesta de cada 18, iniciada por López Hernández hace más de dos años y que es seguida por otros activistas en distintas partes del país.

Tanto Pantoja como López Hernández tienen abierto un proceso en el que la Fiscalía pide para ellas cuatro años y tres años de trabajos correccionales, respectivamente. Ambas fueron acusadas de varios delitos tras un incidente con oficiales del Ministerio del Interior ocurrido el 18 de junio de 2024, pero la propia López ha calificado el asunto de “farsa judicial” por motivos políticos.

Desde que decidió ejercer activismo público, López Hernández ha enfrentado multas, detenciones y restricciones de movimiento, incluida una prohibición que le impide salir del país, lo que le impidió asistir a la reunión con eurodiputados para la que había sido invitada y a otros encuentros internacionales.

A pesar de estas restricciones, los reclamos de López Hernández se mantienen firmes: la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la implementación de reformas políticas y sociales en Cuba.