Yosvany Rosell García, trasladado a una celda de aislamiento luego de su huelga de hambre

Holguín/El preso político Yosvany Rosell García Caso vuelve a estar en la cárcel de Cuba Sí, en El Yayal (Holguín), en una celda de aislamiento, como él mismo pidió. Hace cuatro días lo trasladaron desde el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, donde llegó a estar al borde de la muerte por una huelga de hambre, a la que puso fin el pasado 3 de diciembre. En total, estuvo 40 días sin ingerir alimentos.

“Lo vi de lejos en un Lada azul de uno de los jefes de la prisión, él en medio y dos oficiales a su lado”, dijo un testigo presencial del traslado, que tuvo lugar el pasado viernes. La esposa del preso político, Mailin Rodríguez Sánchez, declaró a Martí Noticias que la estancia de García Caso en el hospital debió durar más. “Desgraciadamente, no dependemos de nosotros, sino de personas inhumanas, de personas que no tienen conciencia y que no valoran ni la vida”, dijo.

De igual manera, ha denunciado que las autoridades del penal se niegan a proporcionar al reo y a la familia el resultado de los exámenes que le realizaron mientras estuvo ingresado. La organización Cubalex asevera que esto es una flagrante violación de los derechos humanos, en concreto con lo que garantiza el artículo 53 de la Constitución cubana y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “que atenta directamente contra la seguridad personal y el derecho a la salud”.

"Sin acceso a los registros o detalles de su condición, el paciente no puede presentar una queja o iniciar una investigación de manera efectiva"

La negativa, prosiguen en un comunicado publicado este lunes, “impide al paciente comprender su estado, las opciones de tratamiento y los riesgos asociados a estos, tomar una decisión asistida adecuada y participar activamente en la gestión de su propia salud”, además de “irrespetar” la autonomía y la dignidad del paciente.

“Sin acceso a los registros o detalles de su condición, el paciente no puede presentar una queja o iniciar una investigación de manera efectiva, lo que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema de salud”, indican también.

García Caso llegó a estar al borde del colapso orgánico por la huelga de hambre que llevó a cabo, la más reciente de muchas desde que fue encarcelado. El activista presentó fallo renal y “síntomas compatibles con un deterioro orgánico severo”, tal y como reportó este diario el pasado 28 de noviembre.

Cinco días después, accedió a romper el ayuno, porque las autoridades de la cárcel accedieron a concederle lo que pedía desde un inicio: que lo llevaran a una celda de aislamiento. En una carta escrita de su puño y letra, García Caso explicaba por qué se pondría en huelga a partir del 23 de octubre y exigía que lo trasladaran a una celda de castigo, como una “nueva forma de protesta”, por el “continuo encierro de todos los presos políticos”. En su misiva, el activista expresaba su “apoyo inequívoco a una máxima presión del Gobierno de Estados Unidos al narcoterrorista Gobierno cubano” y concluía con una posdata: “Lo que haces solo por ti se desvanece cuando mueres, lo que hacemos por los demás es nuestro legado divino”.

Detenido en su casa el 10 de julio de 2021 por un cacerolazo, fue arrestado después, de nuevo, por su participación en las manifestaciones del 11J. Casi un mes después, lo trasladaron a la Prisión Penal Provincial de Holguín. Con supuestos antecedentes de tráfico de drogas, le imputaron por atentado, desórdenes públicos, propagación de epidemias e incitación a delinquir y lo condenaron, primero, a 20 años de privación de libertad y, en un juicio de casación, a 15 años.

En este tiempo, García Caso ha realizado muchas protestas similares para denunciar su condena, que considera injusta y consecuencia de un proceso arbitrario. Las huelgas de hambre que ha llevado a cabo –seis desde el 11 de septiembre de 2022– son, indican organizaciones de derechos humanos, lo que le produjo la gastritis que sufre.