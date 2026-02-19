Alina Bárbara López vuelve a ser detenida, esta vez con el activista Leonardo Romero

Madrid/La policía detuvo nuevamente a la académica Alina Bárbara López en Matanzas cuando se dirigía como cada 18 de todos los meses a realizar su protesta pacífica a favor de la democracia y la liberación de los presos políticos cubanos. En torno a las 10 de la noche ya estaba de regreso en su casa, unas 12 horas después de que se le perdiera la pista.

López en esta ocasión estaba acompañada del activista Leonardo Romero Negrín. Ambos fueron conducidos a la estación de de Playa, según denunció la hija de la profesora, Cecilia Borroto, quien también dio la primera voz de alarma.

"Alina Bárbara López Hernández y Leonardo Romero Negrín se encuentran en paradero desconocido", alertaba sobre las dos de la tarde. "Salieron juntos hacia el Parque de la Libertad, en Matanzas, para estar allí a las 10 de la mañana. Nuestra familia no ha podido comunicarse con ninguno de los dos. El teléfono de Alina Bárbara López Hernández está apagado o fuera del área de cobertura. La policía se niega a dar cualquier información vía telefónica y mi madre no ha llamado a su abogada, lo cual es un derecho. sin que hasta el momento se conozca el motivo del arresto", subrayó

Horas más tarde, Borroto confirmó haberlos encontrado en la estación policial. "La policía se negó a proporcionar esta información vía telefónica, lo que es una violación a la Constitución. Otra de las muchísimas violaciones de cada día. En la estación, donde nos personamos (...) nos dicen que no es necesaria la presencia de su abogada, otra violación", lamentó.

La hija de la opositora advirtió de "consecuencias" si le pasaba algo a su madre. "También velamos por la integridad de Leo", indicó.

Pasadas las 10 de la noche, Cecilia Borroto confirmó que los dos detenidos estaban en casa, pero la mala calidad de internet le impedía conocer más detalles. "Espero que mañana ellos, o en su defecto yo, puedan contar cómo sucedió todo. Muchas gracias a todas las personas que se preocuparon, que compartieron, que se solidarizaron. Ese es un mensaje muy fuerte, los cubanos no estamos solos, nos tenemos a nosotros mismos".

El pasado 30 de enero el Tribunal Municipal Popular de Matanzas comunicó a la académica la suspensión sin fecha del juicio contra ella, en el que se enfrentaba a una pena máxima de cuatro años de trabajo correccional.

La fiscalía le imputó los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante su última detención, en junio de 2024. "Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta,...”, afirmó en aquella ocasión.

Los hechos se produjeron el 18 de junio de 2024, cuando López y la también académica y disidente Jenny Pantoja (a la que piden tres años de trabajo correccional) viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

La policía detuvo el vehículo y les dijo que tenían que salir y montar en un coche patrulla para que los llevaran a una comisaría en Matanzas. Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia.

La Fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas "no eran reales".

Más de 220 escritores y artistas suscribieron una carta abierta en la que denunciaron la "violencia policial" con la que fueron tratadas López y Pantoja. Entre los firmantes se encontraban el escritor Leonardo Padura, el músico y cantautor argentino Fito Páez y el director de cine Fernando Pérez.

López ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó.