Los cubanos amenazan con salir a protestar si las autoridades no restablecen el servicio de agua

La empresa estatal Aguas de La Habana informó este fin de semana de que varios municipios de la capital no contarán con servicio de agua potable durante 12 horas, a partir de las 6:00 am del próximo martes por "trabajos de mantenimiento". El anuncio no tardó en provocar un aluvión de comentarios negativos por parte de quienes llevan, aseguran, hasta una semana sin el servicio.

"En varias zonas del municipio de Cotorro, sobre todo en el centro, el agua llega con muy poca fuerza", explica a 14ymedio Tomás, un jubilado que vive en esa zona. "El problema se ha extendido por varios días y ni siquiera es uno de los municipios que van a tener afectaciones" durante las reparaciones de este martes, lamenta.

También en el reparto Paraíso, del mismo municipio, asegura, hay "problemas de abasto". "En otros no hay tanta inestabilidad con el agua, como en San Pedro, donde yo vivo, pero es un caso excepcional. Toda La Habana tiene un problema grave con el suministro de agua", añade.

"La gente está muy molesta, porque llaman para saber qué está pasando y les dicen que todo se va a solucionar rápido para salir de ellos"

"La gente está muy molesta, porque llaman para saber qué está pasando y les dicen que todo se va a solucionar rápido para salir de ellos o simplemente no responden los teléfonos", cuenta.

Las palabras de Tomás son las mismas que repiten desde hace meses, en las publicaciones de Aguas de La Habana, los clientes de la empresa. "Es una falta de respeto publicar que a partir del martes 28 no habrá agua en Centro Habana, cuando hace 6 días que en el Consejo Popular Los Sitios (...) no entra agua. Esto ocurre porque el agua no es bombeada y llega por gravedad a las viviendas y en nuestro caso no, por estar en el centro de la pendiente con un poco más de altura", lamentaba una clienta vecina de la calle Reina en los comentarios del medio oficialista Tribuna de La Habana, que reprodujo el anuncio.

La internauta se quejaba además de que ya no saben a quién acudir, pues los teléfonos de atención a la población no "los cogen". "Ahora, por si fuera poco, la noticia dice que a partir del martes no habrá agua. Como si estos días pasados todo funcionase bien. Estamos desesperados y desamparados", dijo, y aseguró que las autoridades provinciales prometieron enviarles una pipa en lo que se solucionaba el problema. "La pipa nunca llegó y todo se quedó en palabras", esgrimió.

La avalancha de comentarios que figuran en la publicación de Aguas de La Habana deja entrever la cartografía de problemas de la ciudad: escasez de agua en Bahía, afectación en el reparto Guiteras, salideros en San Miguel del Padrón, y la lista sigue.

"¿Creen ustedes que alguien merece estar una semana exactamente sin agua? Ni siquiera mandan pipas, para poder por lo menos cocinar y bañarse, como se merece cualquier ser humano", protestaba otro usuario.

"Hoy hace 15 días que no entra el agua en mi cuadra, en el reparto Wajay, y se han realizado quejas. El delegado y el presidente del consejo no responden ni realizan ninguna acción, incluso los saben los altos mandos de Aguas de la Habana y no se dignan a hacer nada si no hay un papel firmado. Espero que no haya necesidad de hacer una marcha con cazuelas, que es a lo que sí responden con efecto inmediato y sin papel firmado", dijo otro usuario.

En la mayoría de las ocasiones, las zonas mencionadas por los clientes no figuran entre las que Aguas de La Habana ha previsto que ocurran interrupciones

En la mayoría de las ocasiones, las zonas mencionadas por los clientes no figuran entre las que Aguas de La Habana ha previsto que ocurran interrupciones. La lista oficial incluye, solo para este martes, afectaciones en parte del municipio Plaza de la Revolución y Boyeros, ausencia del servicio en El Cerro, Centro Habana y Habana Vieja, mientras que en Diez de Octubre solo Luyanó y El Sevillano tendrán interrupciones menores.

Estas zonas son abastecidas por el embalse Cuenca Sur, en cuya conductora y sistema eléctrico se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento, informó la entidad.

En contraste, otros clientes reportan que en sus barrios hay salideros de agua que llevan meses drenando sin que se les repare. "Si usted viene por Boyeros rumbo a Ayestarán por la zona de la revista Bohemia, tendrá que remangarse los pantalones porque lo que hay es un lago de aguas limpias", lamenta un residente en las cercanías.

Unos anegados, otros en sequía. Los habaneros no acaban de vivir en paz con la red de tuberías que, en lugar de dolores de cabeza, debería traerles comodidad.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.