Un anciano fallece en el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja

Los escombros dejados por el derrumbe tapaban aún esta tarde parte de la entrada al inmueble de la calle Sol en La Habana Vieja.

Un vecino explicó que las tres vigas de metal que sujetaban el techo estaban podridas por la humedad

La Habana/Un derrumbe ocurrido este domingo en La Habana Vieja se cobró la vida de un anciano. El desplome parcial de un edificio, situado en el número 466 de la calle Sol entre Egido y Villegas, tuvo lugar cerca de las nueve de la mañana, según informó el Consejo de la Administración municipal.

De acuerdo con la nota oficial, el inmueble "no tenía condiciones constructivas hace varios años" y en su interior permanecían personas "de manera ilegal, que en muchas ocasiones se les había ofrecido traslados hacia otros lugares, las cuales no aceptaron oportunamente". El comunicado añade: "Lamentamos la pérdida de un fallecido en el incidente. Las autoridades del territorio se personaron de inmediato y atienden al resto de las personas".

Los escombros dejados por el derrumbe tapaban aún esta tarde parte de la entrada al inmueble, según pudo comprobar 14ymedio. Un policía que custodiaba el área para evitar el paso, aseguró a este diario que "todavía siguen cayendo cosas". Por su parte, un vecino detalló que "las tres vigas de metal que sujetaban la placa estaban podridas por la humedad" lo cual contribuyó a su caída. Los postes de madera que apuntalaban el techo no lograron parar el desplome de la estructura.

La tragedia ocurre apenas horas después de que, este sábado, el desprendimiento de un balcón en la calle San Lázaro dejara herida a una transeúnte

La tragedia ocurre apenas horas después de que, este sábado, el desprendimiento de un balcón en la calle San Lázaro, entre Hospital y Espada, en Centro Habana, dejara herida a una transeúnte. "La muchacha tenía unos 40 años. Se desprendió un pedazo de balcón y a ella le cayó un pedrusco que la hizo rodar hasta el borde de la acera", relató a 14ymedio una vecina del barrio, que asegura que los escombros aún permanecen en la vía.

La avenida San Lázaro refleja como tantas el deterioro de la capital: la desidia, el salitre y la escasez de recursos han convertido sus construcciones en ejemplos de una arquitectura prácticamente irrecuperable. Fuera del área restaurada del casco histórico y distante del más moderno barrio de El Vedado, los edificios que bordean el litoral se encuentran al borde del colapso.

En redes sociales, residentes en las cercanías del suceso reportaron el derrumbe de este sábado, generando fuertes críticas al Gobierno por la falta de inversiones en amplias zonas de la capital cubana. "En cualquier momento La Habana Vieja va a quedar como un desierto, polvo nada más, excepto el capitolio y los hoteles que es lo único que reparan anualmente", escribió un internauta.

Otros comentarios describieron lo ocurrido como parte del cúmulo de problemas cotidianos en la capital. "Es deplorable la situación que tenemos aquí en La Habana. El churre comiéndonos por todas partes, la desesperación, la electricidad, el hambre, la miseria, personas muriendo, niños sin la alimentación y ancianos deseando un poquito de atención y ayuda".

No se trata de hechos aislados. En agosto pasado, una anciana resultó herida tras el colapso parcial de un edificio en la calle Reina, entre Manrique y San Nicolás, también en Centro Habana. Unas 15 familias perdieron sus viviendas y pasaron la noche en la calle, rodeadas de muebles y electrodomésticos. Una de las afectadas declaró a este diario que ese primer día "no vino nadie" del Gobierno a interesarse por su situación.

Semanas antes, otro derrumbe en la esquina de San Rafael y Galiano costó la vida a un trabajador del Café Boulevard, ubicado en la planta baja del inmueble. El colapso de parte del techo atrapó a varias personas. Vecinos explicaron entonces que en la planta superior funciona una cuartería con serios problemas de infraestructura y hacinamiento. El derrumbe sepultó a uno de los empleados bajo los escombros. Toda la manzana donde se levanta la edificación muestra signos alarmantes de deterioro y abandono.