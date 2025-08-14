Fallece un trabajador de una cafetería en un derrumbe en Centro Habana

El derrumbe coincidió con una visita que desarrolló el gobernante Miguel Díaz-Canel por “diversos lugares significativos de la capital cubana”

La tragedia, provocada por el colapso parcial del techo, expone el grave deterioro de los edificios en la capital cubana

La Habana/Un derrumbe parcial, ocurrido este jueves en un inmueble en la esquina de San Rafael y Galiano, en Centro Habana, se cobró la vida de un empleado que laboraba en el local de la planta baja. El colapso de parte del techo dejó atrapadas a varias personas, una de las cuales no pudo ser rescatada con vida por los bomberos, según confirmó 14ymedio en el lugar de los hechos.

El edificio, que alberga en la planta baja el Café Boulevard, tiene en su planta superior una cuartería con problemas de infraestructura y hacinamiento. Parte del techo se desplomó sobre los trabajadores del comercio y uno de ellos falleció bajo los escombros. Toda la manzana en la que está ubicada la construcción tiene alarmantes señales de deterioro y falta de mantenimiento.

Algunos curiosos, aprovechando la ausencia de la Policía, intentaron entrar para tomar fotos y grabar videos con sus teléfonos. / 14ymedio

Hasta el momento los medios oficiales no se han hecho eco de la noticia y se desconoce la identidad del trabajador muerto en el siniestro, aunque varios testigos lo describen como "un joven de un poco más de 30 años que era el custodio" pero otros lo definen como “un constructor” que laboraba en tareas de reparación. A la zona, muy céntrica y concurrida, acudieron tras el derrumbe brigadas de bomberos, ambulancias y personal de rescate.

Algunos curiosos, aprovechando la ausencia de la Policía, intentaron entrar para tomar fotos y grabar videos con sus teléfonos, pero un vecino se los impidió. Otro residente contó que al inquilino del piso superior se le habían echado a perder los materiales con los que pensaba reparar su vivienda.

El edificio, que alberga en la planta baja el Café Boulevard, tiene en su planta superior una cuartería con problemas de infraestructura y hacinamiento. / 14ymedio

Desde el exterior del inmueble el derrumbe de la estructura es apenas visible. "Este edificio está lleno de filtraciones, la cafetería con mucha pinturita en la fachada pero siempre ha tenido problemas que le cae agua desde las casas de arriba, esto lleva años declarado inhabitable", denuncia una internauta que se identifica como vecina del inmueble al pie de una de las publicaciones en Facebook que reportó el siniestro.

La tragedia coincidió con una visita que desarrolló el gobernante Miguel Díaz-Canel por “diversos lugares significativos de la capital cubana”, según informó la prensa oficial. El periplo incluyó la Tribuna Antiimperialista en El Vedado, a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, varias instituciones culturales del casco histórico y el Palacio de Pioneros Ernesto Che Guevara, reinaugurado en abril.

Las intensas lluvias de los últimos días han contribuido a acelerar el colapso de varias edificaciones en la capital cubana. En apenas cuatro días se registraron varios derrumbes totales o parciales y dos víctimas mortales. La primera de ellas fue un bebé de apenas cinco meses que murió el pasado lunes.

El pequeño, identificado como Neimar Francisco Valdés Pérez, murió ahogado después de que el agua irrumpiera con fuerza en su casa, en la barriada de El Cerro, al venirse abajo un muro.

La noche de este miércoles partes del balcón de una vivienda en la calle Lagunas esquina a Lealtad, en Centro Habana, se desplomó sobre la acera, según reportó la página de Facebook La Tijera En el momento en que los trozos de concreto y ladrillos cayeron no había ninguna persona pasando por el lugar, algo que los vecinos que reportaron el incidente catalogan de "excepcional".

El sábado 12 de julio, un edificio multifamiliar sufrió un derrumbe en La Habana Vieja, dejando tres fallecidos bajo las ruinas: un matrimonio y su hija de siete años. Pocas horas antes, en Diez de Octubre, otro inmueble “en proceso de demolición” se desplomó también con tres personas dentro y una de ellas murió.