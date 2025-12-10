Un año más, el régimen cubano celebra el Día de los Derechos Humanos con un despliegue policial

Patrullas y agentes de la Seguridad del Estado cercan a los opositores en sus viviendas

La Habana/Como cada año, Cuba pasó este miércoles el Día Internacional de los Derechos Humanos con operativos policiales, cortes de internet y arrestos domiciliarios contra activistas y periodistas independientes. El régimen volvió a desplegar su capacidad para silenciar cualquier gesto cívico.

La Redacción de 14ymedio en La Habana amaneció sin servicio de navegación web y con un operativo policial en los bajos del edificio donde está ubicada en la barriada de Nuevo Vedado. La represión se ha extendido también a otros periodistas como Boris González Arenas, retenido en su vivienda bajo la mirada de la Seguridad del Estado. “Este Gobierno solo tiene energía para reprimir al pueblo al que está matando de hambre”, denunció Juliette Fernández Estrada en Facebook.

La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, relató que un hombre que se presentó como “jefe de los combatientes Eduardo”, acompañado de dos policías, llegó a su vivienda para advertirle que no podía salir. “Dicen que ‘por el motivo que yo sé’”, escribió en sus redes. “Mi puerta puede estar vigilada, pero mi voz no la callan”, aseguró, y dedicó la jornada al pueblo cubano, a los presos políticos y a sus familiares.

Cuba pasó el Día Internacional de los Derechos Humanos con operativos policiales, cortes de internet y arrestos domiciliarios contra activistas y periodistas independientes

Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, también denunció un cerco policial frente a su vivienda. “Tengo parqueada aquí la patrulla 241. No puedo salir, no me puedo mover de mi casa”, relató. “Todos en mi casa pasamos el virus, muriéndonos prácticamente, y no se apareció ni un médico, pero hoy sí vienen los agentes de la Seguridad del Estado”. Con amargura, resumió el padre del joven condenado por participar en las protestas del 11J: “Vivimos en un país donde no existen los derechos humanos, ni humanos con derechos”.

En el municipio habanero de Lawton, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, alertó sobre una fuerte vigilancia contra ella y su esposo, Ángel Moya Acosta, así como contra la sede del movimiento. Según explicó, los vecinos han informado que varias patrullas rodean la zona. El operativo se ubica en la esquina de las calles Martínez y D. “Los represores de la Seguridad del Estado comenzaron desde temprano con el despliegue represivo”, denunció.

La crisis de derechos humanos en la Isla, recuerdan desde el proyecto Cuba X Cuba, no se limita a los presos políticos o a quienes enfrentan procesos arbitrarios. “Afecta también a millones de personas condenadas a vivir en condiciones indignas”, señalaron. “Apagones de veinte horas, falta de medicinas, escasez de alimentos, servicios básicos colapsados, inseguridad creciente y crisis sanitaria conforman un paisaje donde sobrevivir es un acto de resistencia”. En este Día de los Derechos Humanos, la organización renovó su compromiso “con la dignidad y la libertad, con quienes siguen presos, con quienes esperan una medicina inexistente o sobreviven a oscuras, o ven cómo se deteriora su barrio, su escuela, su hospital y su futuro”.

Los cubanos en el exterior convocaron marchas y protestas por todo el mundo para visibilizar la precaria situación de los derechos humanos en la isla

Los cubanos en el exterior aprovecharon la fecha para convocar marchas y protestas por todo el mundo con el objetivo de visibilizar la precaria situación de los derechos humanos en la isla. El líder opositor Jose Daniel Ferrer Garcia llamó a una jornada global por los derechos humanos y la libertad en Cuba.

Se convocaron diversas acciones en al menos 13 ciudades, entre protestas, caminatas, concentraciones y actos simbólicos, en países como España, Canadá, Alemania, Suecia, Chile, Francia y Estados Unidos.

En Berlín, un grupo de personas de la sociedad civil cubana fue recibido por autoridades del gobierno alemán, “por primera vez en la historia”, según explicó la activista Tania Tasé desde su perfil Las Taniadas. “Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, por todos los cubanos”, dijo momentos antes del encuentro.

Desde Barcelona, un grupo de emigrados se reunieron en las calles para denunciar a la dictadura cubana. En videos publicados en el perfil de la Coalición de Mujeres x Cuba Libre se muestran las intervenciones de los participantes sobre temas como la grave crisis sanitaria y de alimentación que sufre el país, los presos políticos y la falta total de derechos que afrontan los cubanos.

En Madrid, la protesta de los exiliados tuvo lugar frente a la embajada cubana, y fue transmitida por el Consejo de la Transición en Cuba y la revista Alas Tensas.