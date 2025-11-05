Para impedir una protesta en el Combinado del Este trasladan a varios presos a otras cárceles

Cubalex señala que Walnier Aguilar fue enviado a la prisión de Agüica, en Matanzas, y Ángel Cuza a la de Guanajay, en Artemisa

Madrid/Al menos dos presos políticos han sido trasladados en los últimos días desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, anunció este martes Cubalex. Uno de ellos es Ángel Cuza, transferido a Guanajay, en Artemisa; y el otro es Walnier Aguilar Bravo, enviado a Agüica, en Matanzas. Según la organización, las autoridades alegan que existe una lista de reclusos que planeaban plantarse en la conocida cárcel.

La versión fue ampliada por el padre de uno de ellos, Wilber Aguilar, que, entrevistado por Radio Martí, elevó el número de traslados a casi una veintena. "Según tengo entendido fueron veinte, diecisiete, diecinueve. No sé a cuántos fue que trasladaron, solo sé que a mí fue al único que me citaron allí para comunicarme que a Walnier lo habían trasladado", dijo este martes.

Aguilar afirma que se enteró a posteriori de que su hijo había sido enviado a una prisión que se encuentra a unos 200 kilómetros de distancia de la capital. "Ni yo mismo sé cuándo fue ese traslado, si fue el sábado, si fue el domingo. Solamente sé que se me llama ayer a la prisión para informarme, cosa que no se le informó a ningún otro familiar", denunció.

"¿Saben cuánto cuesta ahora moverse la familia hasta Matanzas? A ellos no les importa dónde hay niños, separándolos de sus hijas, que tienen que dejar de asistir a la escuela un día entero, prácticamente, en el viaje, después la visita, después regreso… Todo es abusivo, sin ningún motivo, sin ninguna causa", ha lamentado.

Walnier Aguilar –que tiene una discapacidad intelectual– fue condenado a 12 años de prisión tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en La Güinera, en La Habana, uno de los barrios más pobres y a la vez castigados por los tribunales cubanos. De esta zona, con fama de marginal, procedían 96 de los 790 procesados por el 11J, todos por sedición, el delito más grave de los que se acusaba a los encausados.

Los últimos cuatro años de Wilber Aguilera han estado marcados por una férrea defensa de la situación de su hijo y el resto de encarcelados por el 11J. Ha escrito cartas a la Asamblea Nacional, ha llevado el caso a organismos internacionales y ha logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a su hijo “al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba”.

Su afán por visibilizar la situación de su hijo ha acarreado no pocos problemas al padre, sometido al acoso de la Seguridad del Estado en los últimos cuatro años. Ahora, la distancia se une a los problemas previos.

"Nos querían vincular a mi hijo, a mí, que si se iban a plantar, donde todos los presos siempre se plantan y sin consecuencia. Según tengo entendido, mi hijo niega que se iba a plantar", dijo a Radio Martí, aunque él no piensa claudicar. "Yo no voy a dejar de ir a ver a mi hijo dondequiera que esté. Como si tengo que llegar al fin del mundo".

Cubalex informó también este martes de que el preso político Ángel Cuza fue trasladado el domingo a Guanajay, en Artemisa, también por su presunta implicación en una eventual huelga.

Cuza, artista y reportero independiente, fue excarcelado en mayo tras haber cumplido su más reciente condena, pero fue nuevamente arrestado en julio y conducido al Combinado del Este bajo nuevas acusaciones aún sin concretar. Según la activista Anamely Ramos, la intención era “acusarlo de tenencia de explosivos o algo similar. Y que todo es por una pequeña bala con la que él andaba y que tiene hace años”.

Cubalex denunció en redes sociales las medidas tomadas contra los presos afectados, entre los que por ahora se cuentan al menos estos dos opositores. "Estos traslados forzados agravan el sufrimiento de las personas privadas de libertad y sus familias, que enfrentan grandes dificultades y altos costos económicos para poder visitarlas. A los gastos de transporte se suman los de alimentos y medicamentos, indispensables ante las precarias condiciones en prisión. La distancia forzada provoca un profundo impacto emocional, al dificultar el contacto con sus seres queridos".