Advertencias y cercos policiales, la respuesta del régimen cubano ante el 10 de diciembre

Los hechos forman parte de un patrón de hostigamiento político que busca criminalizar cualquier forma de activismo ciudadano en la Isla.

La Habana/El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció este martes una serie de acciones represivas contra cuatro de sus miembros, a quienes agentes de la Seguridad del Estado visitaron en sus viviendas con el objetivo de intimidarlos y restringir su libertad de movimiento de cara al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Según la plataforma opositora, los hechos forman parte de un patrón de hostigamiento político que busca criminalizar cualquier forma de activismo ciudadano en la Isla. Los afectados son Eroisis González, integrante de la Plataforma Femenina; Fernando Palacio, del Centro de Desarrollo y Liderazgo; Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio; y Zelandia Pérez, miembro de la Comisión Cubana de Derechos Electorales.

De acuerdo con el comunicado, los agentes de la policía política no presentaron órdenes oficiales, ni explicaciones legales para las restricciones impuestas, una práctica habitual en los operativos policiales contra opositores y activistas en fechas destacadas.

Los agentes de la policía política no presentaron órdenes oficiales para las restricciones impuestas

En los casos de Juan Manuel Moreno y Zelandia Pérez, las autoridades establecieron lo que el CTDC describió como un "operativo arbitrario" que les prohíbe salir de sus viviendas bajo amenaza de ser acusados de "desacato". Ambos activistas continúan convalecientes del virus chikungunya, pero los agentes advirtieron que incluso desplazarse para recibir atención médica sería interpretado como una violación de la medida, lo que podría conducir a su detención y posterior encarcelamiento.

El operativo incluyó amenazas explícitas relacionadas con la reciente aparición de grafitis en La Habana, parte de una campaña impulsada desde el exilio por José Daniel Ferrer con motivo del Día de los Derechos Humanos. Los oficiales aseguraron a Moreno que, si aparecía "un solo grafiti en la ciudad", el activista podría "no volver a ver la luz del sol", una expresión que el CTDC interpreta como una advertencia de encarcelamiento prolongado basado en acusaciones fabricadas.

Estos incidentes se producen días después de la detención del vicepresidente del CTDC, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien el pasado viernes fue interrogado por la Sección 21 de la Seguridad del Estado acerca de la misma campaña de grafitis. Según la organización, la insistencia en vincular a sus miembros con acciones promovidas desde el exterior evidencia un intento de legitimar nuevas medidas de control para impedir cualquier expresión crítica en el marco del 10 de diciembre.

Estos incidentes se producen días después de la detención del vicepresidente del CTDC

La escalada represiva denunciada por el CTDC coincide con las cifras más recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que documentó al menos 225 acciones represivas en noviembre, entre ellas 18 detenciones arbitrarias y 207 abusos de diversa índole. Las violaciones más comunes incluyeron retenciones ilegales en viviendas, citaciones policiales, amenazas y agresiones contra presos políticos. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus.

"La represión se mantiene en un contexto de crisis social agravada, sin medicinas ni alimentos para afrontar la emergencia sanitaria derivada de varias epidemias simultáneas. Las autoridades no aportan soluciones y, al mismo tiempo, continúan reprimiendo cualquier iniciativa política o ciudadana", señaló el OCDH en el informe difundido este lunes. La organización también alertó sobre el deterioro de las condiciones de salud dentro de las cárceles, donde la falta de atención médica agrava la situación de los presos políticos.

"La represión se mantiene en un contexto de crisis social agravada"

La represión del mes pasado también alcanzó espacios fuera de la Isla: el OCDH denunció amenazas directas contra 18 periodistas y colaboradores del medio digital El Toque, residentes en el extranjero, lo que evidencia la expansión de los métodos de intimidación más allá de las fronteras cubanas. "Vemos con preocupación el uso creciente de listas negras para amenazar a activistas exiliados en varios países. Responsabilizamos al régimen cubano ante cualquier situación que puedan enfrentar estas personas", añadió la organización.

En lo que va de año, el Observatorio ha registrado al menos 2.883 acciones represivas, incluidas 651 retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias. Por su parte, Prisoners Defenders destacó que Cuba alcanzó en 2025 varios récords negativos a nivel internacional: se convirtió en el primer país del mundo en número de casos de detención arbitraria, según el Grupo de Trabajo de la ONU para ese asunto; es el segundo país del planeta por tasa de población penal y el cuarto por cantidad de acciones urgentes emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

En su comunicado de este martes el CTDC reiteró su "más enérgica condena" a las amenazas contra cuatro activistas y expresó su solidaridad con quienes puedan ser afectados por lo que describió como "una nueva ola de represión" en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. La organización recordó que ningún gobierno debe castigar el ejercicio pacífico de libertades fundamentales y exigió el cese inmediato de las medidas contra sus integrantes.