Cuba cierra noviembre con un récord de 1.192 presos políticos

Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncian el incremento de la represión en noviembre

La Habana/Cuba cerró noviembre con 1.192 prisioneros políticos, la cifra más alta registrada por Prisoners Defenders. En su informe publicado este martes 9 de diciembre, la organización denuncia que la represión es la única política empleada por el régimen cubano para sobrevivir en medio del colapso económico, social y humanitario del país.

La ONG, constituida en Madrid para proteger los derechos humanos en la Isla y en otros regímenes totalitarios, documenta 19 nuevas detenciones arbitrarias ocurridas en ese mismo mes con patrones que se repiten. Arrestos sin orden judicial, desapariciones forzadas, incomunicación y tipos penales tan vagos como “desobediencia”, “desacato” o “desórdenes públicos”, usados para castigar tanto opiniones en redes sociales y expresiones verbales, como protestas por la falta de servicios básicos y alimentos, confirman un “terrorismo de Estado” destinado a silenciar cualquier gesto de inconformidad.

La represión es la política empleada por el régimen cubano para sobrevivir en medio del colapso del país

Entre los nuevos casos está el del doctor Pedro Bauta Gómez, reconocido psiquiatra de Holguín, que fue detenido tras decir en plena calle que no hay transporte para enfermos pero sí para el Partido. Desde entonces su paradero es desconocido y no se le ha permitido abogado ni contacto con su familia.

También destacan el de William Sosa Marrero, detenido por publicaciones críticas en Facebook y acusado de “desobediencia penal precriminal”, una figura del nuevo Código Penal que sustituye a la antigua “peligrosidad social", y mantiene intacta la persecución preventiva contra ciudadanos sin delito alguno.

La organización denuncia la criminalización de simples vecinos de Las Tunas detenidos por gritar consignas o pintar grafitis críticos, o de manifestantes de Bayamo capturados por protestar pacíficamente contra la falta de respuesta gubernamental, mientras las familias viven aterradas y ni siquiera se atreven a reclamar por miedo a represalias.

Entre los temas más preocupantes están los menores encarcelados. El informe recuerda que 33 adolescentes han sido condenados por motivos políticos entre 2021 y 2025, de ellos 10 se encuentran encerrados en cárceles de adultos o centros penitenciarios denominados como “escuelas”, y 23 bajo vigilancia policial y amenazas constantes. Muchos fueron arrestados durante el estallido social del 11 de julio de 2021, torturados y sometidos a condiciones de hacinamiento extremo y violencia, que violan frontalmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

El 11J sigue siendo el momento represivo más importante, 409 manifestantes continúan presos

En 2025 se mantiene ese patrón, con casos como el de Eliane Martín, detenida con 16 años y embarazada, sin que se conozca dónde está ni cuál es su estado de salud; o Leroy Hernández Escalona, encarcelado tras participar en una protesta pacífica, en lo que sus allegados describen como un “centro de tortura” en Las Tunas, muestran que ni la niñez ni la gestación son límites para el castigo político en Cuba.

El 11J sigue siendo el momento represivo más importante. Desde entonces, 409 manifestantes continúan presos y 334 cumplen condenas fuera de prisión bajo amenazas. Incluso quienes ya no están tras las rejas, viven bajo un régimen de hostigamiento y miedo, como muestran múltiples casos incluidos en el informe.

En total, 743 cubanos siguen castigados por aquel día que marcó la mayor protesta ciudadana en más de seis décadas, entre ellos 13 mujeres, madres y trabajadoras a las que se castiga con ensañamiento para desmovilizar al liderazgo femenino independiente. Entre ellas, Lizandra Góngora, recluida en la cárcel de Los Colonos y separada de sus cinco hijos por una condena de 14 años por exigir libertades básicas; o María Cristina Garrido, poeta encarcelada y sometida a hostigamiento constante por haber alzado la voz contra el Gobierno.

El régimen también se ensaña con los artistas. Once continúan en prisión y acumulan entre todos más de 137 años de sanciones por hacer música, poesía o arte crítico, entre ellos el rapero Maykel Castillo Osorbo, dos veces ganador del Grammy Latino por Patria y Vida, que ha pasado por numerosas celdas de castigo y amenazas de traslado lejos de su familia, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra en la prisión de Guanajay y ha padecido chikunguña, con fiebre y diarreas sin atención médica. Recientemente inició un ayuno voluntario para exigir la libertad de todos los presos de conciencia.

La crisis sanitaria del país, incrementada dentro de las cárceles, empeora la situación. Actualmente, 461 presos políticos padecen enfermedades graves sin tratamiento y 41 presentan trastornos mentales sin atención psiquiátrica, cifras que evidencian que el deterioro físico y psicológico es un componente deliberado de la represión.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 225 acciones represivas en la isla en el mes de noviembre, de las cuales 18 fueron detenciones arbitrarias y 207, otros abusos.

Entre las violaciones más cometidas por el régimen cubano el pasado mes están las retenciones ilegales en viviendas, abusos contra presos políticos, amenazas y citaciones policiales. La mayor parte de los actos represivos tuvieron lugar en las provincias de La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus.

La crisis sanitaria del país, incrementada dentro de las cárceles, empeora la situación de los presos políticos

“El régimen mantiene la represión en un contexto de crisis social agravada, sin medicinas ni alimentos para paliar la situación sanitaria derivada de varias epidemias simultáneas. Las autoridades no aportan soluciones y al mismo tiempo continúan reprimiendo cualquier iniciativa política o ciudadana”, afirma el OCDH en el informe publicado este lunes.

La represión en noviembre rebasó una vez más las fronteras de la Isla, al amenazar directamente, con nombres y apellidos, a 18 periodistas y colaboradores del medio digital El Toque, radicados fuera del país.

“Vemos con preocupación el uso creciente de listas negras para amenazar a activistas exiliados en varios países. Responsabilizamos al régimen cubano ante cualquier situación que puedan enfrentar estas personas”, añadió el OCDH.

En este año se han contabilizado al menos 2.883 acciones represivas, de ellas 651 retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias.

Prisoners Defenders destacó otros infames récords de Cuba en 2025, cuando la Isla ha llegado a ser el primer país del mundo por casos de detención arbitraria, según el Grupo de trabajo de la ONU para esa cuestión; el segundo país del mundo por tasa de población penal y el cuarto a nivel mundial por número de acciones urgentes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.